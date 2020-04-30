Отличный универсальный увеличитель для экрана смартфона. Кроме того, что он выполняет функцию увеличения, в нем встроен динамик, с хорошим и качественным звуком.





Экран увеличителя 12 дюймов, размер 25.5х19.5х3.5 см, изготовлен из высококачественного пластика. Устройство можно сложить, что очень удобно для переноски и хранения. Подходит для всех моделей смартфонов. Устройство синхронизируется через USB кабель, или через Bluetooth. Будет отличным подарком для пожилых людей с плохим зрением, а так же для тех, у кого нет возможности приобрести устройства с большим экраном.

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Цена: US $13.39

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Бренд от компании ZHIYI поляризованные, с защитой от ультрафиолета очки. Изготовлены из высококачественного метала и стекла.









В очках используется специальное стекло с поляризацией и фотохромным покрытием, которое защищает глаза от солнца, а ночью от ярких фонарей и света фар, что идеально подойдёт водителям автомобилей.













Цена: US $11.68 - 12.50

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Многофункциональный стерилизатор, который исполняет функцию дезинфекции и одновременно с этим может заряжать различные гаджеты.









Нужно только уложить мелкие предметы, гаджеты небольших размеров в стерилизатор и включить устройство. Зарядка гаджетов происходит благодаря встроенной литиевой батареи. Зарядка самого устройства происходит через USB кабель. Достаточно трех минут, что бы предметы стали практически стерильными.

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Цена: US $36.95

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Светодиодный светильник с встроенным датчиком движения, крепится на стену двух сторонним скотчем. На лицевой части корпуса устройства встроены часы с подсветкой, время выставляется благодаря клавишам на задней части светильника.









Кроме этого там же есть два переключателя для включения устройства и датчика движения. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, в устройстве встроена литиевая батарея объёмом 600 мАч. Часы на устройстве светятся в постоянном режиме, а светильник включается от сигнала датчика движения.

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Цена: US $8.67 - 10.83

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Флеш-накопитель имеет не только стильный и солидный вид, но и сохранит всю информацию в безопасности, благодаря цифровому коду.





Устройство изготовлено из материалов премиального класса. На передней панели устройства расположены два светодиодных индикатора, которые обозначают доступность устройства. Размер гаджета 84.5х28х10.5 мм. Объем памяти 32 Гб.





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Цена: US $37.25

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