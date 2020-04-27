Эти стильные мужские часы прекрасно смотрятся на руке и имеют множество достоинств. С этими часами вы можете смело идти в поход, нырять в море, так как корпус часов противоударный и водонепроницаемый, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали.

С такими часами можно не бояться погружаться в воду, на глубину до 30 м. Механизм часов кварцевый, с автоматической установкой даты. Основной циферблат необычной формы, остальные три показывают время других часовых поясов. Размер циферблата 4.9 см изготовлен из противоударного, толстого стекла 1.1 см. Ремешок длиной 26 см и шириной 2.2 см изготовлен так же из нержавеющей стали. Магазин предлагает различные варианты расцветки, золотой, чёрный, серебристый. При оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.





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Цена: US $19.67

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Многофункциональная кофемолка перемалывает не только кофейные зерна, но и различные травы и злаки. Устройство изготовлено из высококачественного метала, лезвия из специальной прочной стали.

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Имеет пять скоростей до 36000 оборотов в минуту, регулировать скорости можно с помощью переключателя расположенного на корпусе кофемолки. Максимальная мощность электродвигателя 2500 Вт, питание устройства от сети 220 В. В комплект входит четыре ножа и сеточка для просеивания.









Цена: US $57.92 - 60.48

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Главным достоинством зажигалки является мощная горелка с тремя распылителями. Корпус зажигалки изготовлен из метала, внутри которого находиться емкость для газа.





На задней части горелки расположена клавиша для включения пламени, а на передней части корпуса регулятор интенсивности пламени. В нижней части корпуса расположен клапан для заправки.Магазин предлагает различные варианты расцветки, золотой, чёрный, серебристый, а так же горелку с одним распылителем. При оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет и вариант с количеством распылителей.





Цена: US $7.45

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Необычный освежитель, с левитирующими и вращающимися кольцами, который питается от солнечной энергии. Устройство изготовлено из высококачественного алюминиевого сплава, не выцветает, может подвергаться высоким температурам, можно мыть и использовать на протяжении долгого времени.





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Освежитель рассеивает приятный аромат на 360 градусов, его можно установить в доме, офисе, автомобиле, ванной комнате. Устройство не требует источника питания, скорость вращения зависит от солнечной энергии. Магазин предлагает различные расцветки, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.









Цена: US $8.34

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Новинка, водонепроницаемая пленка с анти-туманным и пылезащитным эффектом. Пленка изготовлена по инновационной технологии.





Благодаря такой пленке, во время дождя и плохой погоды, зеркало заднего вида автомобиля останется чистым и без капель воды, что сделает поездку безопаснее. Пленка клеится на чистую и сухую поверхность. В комплект входит две пленки.

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Цена: US $1.29

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