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Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T
Эта глобальная версия смартфона Xiaomi Redmi Note 8T, удивит своих пользователей большим и ярким дисплеем 6.3 дюйма с фронтальной камерой 13 Мп, а любителей музыки громким и чистым звуком.
Корпус смартфона изготовлен из высококачественного пластика с нано-покрытием, которое защитит его от воды и пыли. На задней панели расположены четыре камеры 48 Мп. В устройство встроены объемная литиевая батарея 4000 мАч, 8-ядерный процессор с оперативной памятью 4Гб и встроенной памятью 64 Гб. Кроме всех свои достоинств смартфон выглядит модно и стильно.
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Цена: US $147.78 - 167.49
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Чехол для Xiaomi Redmi Note 8T
Чехол изготовлен из качественного акрилового материала который предотвращает корпус телефона от загрязнений и появления отпечатков пальцев.
Высокий край чехла 0,8 мм, защитит камеру гаджета и экран от царапин, а встроенный амортизатор защитит корпус смартфона при падении.
Цена: US $6.21 - 9.76
Беспроводные наушники H&A
Беспроводные, водонепроницаемые наушники, работают через Bluetooth 5,0. Чехол для наушников выполняет функцию зарядного устройства и может использоваться в качестве внешнего аккумулятора для зарядки различных гаджетов. Благодаря встроенной батарее 2000 мАч, вам не нужно выбирать другой внешний аккумулятор, когда вы выходите из дома.
На передней панели встроен сенсорный дисплей, с показаниями заряда батареи. Так как наушники водонепроницаемые, можно не беспокоиться, что на них попадут капли дождя или брызги воды. Благодаря качественному и объемному звуку вы будете наслаждаться любимой музыкой.
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Цена: US $7.46 - 13.36
Объектив для камеры смартфона Aokin
рекламаЭтот объектив разработан для любителей фото и видеосъемки в хорошем качестве, с большим углом обзора. Объектив позволяет приблизить мелкие объекты, делая их более четкими, а так же снимать группы людей, ландшафт и здания.
Устройство состоит из линзы, оправы и крепления к различным гаджетам. Изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава и стекла. Подходит для множества моделей смартфонов, планшетов, iPad и iPhone.
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Цена: US $6.99
Магнитный USB кабель MRGO
Такой USB кабель прост и удобен в использовании. Подключение к различным устройствам происходит благодаря магнитной основе и кабеля.
рекламаШнур кабеля изготовлен из высокопрочного, долговечного материала. Кабель можно использовать не только для зарядки гаджетов, но и для приема и передачи различных файлов, аудио, видео и фото.
Цена: US $2.20 - 4.49
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