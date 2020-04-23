Недорогие и полезные находки на Aliexpress: универсальная духовка, беговая дорожка, скандинавский светильник и другие
Универсальная духовка гриль BioloMix
Хорошая помощница на кухне, для приготовления вкусных и незабываемых блюд. Это духовка, которая совмещает в себе : духовой шкаф, фритюрницу, шашлычницу и гриль. Вы легко приготовите вкусную здоровую пищу без капли масла.
рекламаУстройство изготовлено из нержавеющей стали, а корпус из высокопрочного пластика. На передней части духового шкафа расположена дверца с жаропрочным стеклом, выше встроен блок управления. В комплект к духовому шкафу прилагаются 10 аксессуаров для приготовления различных блюд. Питание происходит от сети 220 В. Такая чудо печь прекрасно впишется в интерьер кухни.
Цена: US $126.43 - 140.53
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Механическая беговая дорожка
Эта механическая дорожка для бега очень нужная вещь, для поддержания вашей физической формы в тонусе. Её компактный размер 120*52*90 см подойдёт даже для небольшой комнаты.
Дорожка оборудована дисплеем, на котором отображаются показатели времени, расстояния, скорости и израсходованное число калорий. Размер бегового полотна 85*33 см, максимальная нагрузка на дорожку до 100 кг, при этом вес тренажера всего 14 кг.
Цена: US $56.51 - 118.75
Скандинавская Настольная лампа Artpad
Светодиодная скандинавская лампа, благодаря своему дизайну впишется в интерьер любого помещения, спальни, кабинета, гостиной и так далее.
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Светильник изготовлен из высококачественного пластика и алюминиевого сплава. Размер лампы 30*33, основание 20 см. Можно регулировать яркость освещения, есть три режима яркости. Питание происходит от сети 220 В. Светильник создаст невероятную атмосферу в помещении, теплым светом и великолепным видом.
Цена: US $38.17 - 44.20
Беспроводная колонка TOPROAD
рекламаТакая колонка порадует ценителей громкого, качественного и объемного звука. Колонка совместима практически со всеми гаджетами.
Кроме этих достоинств устройство имеет функции MP 3 плеера, FM радио, воспроизведение музыки через USB и карту памяти. В комплект входит пульт дистанционного управления, USB кабель и кабель AUX. Мощность колонки 20 Вт, встроенный аккумулятор объемом 3600 мАч, время зарядки 3 часа, время работы 4-8 часов.
Цена: US $41.53
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