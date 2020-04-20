Такой мини ПК, благодаря своим миниатюрным размерам подойдет для поездок и путешествий. ПК совместим с различными видами мониторов. В корпус встроены порты для USB, карты памяти и разъемы для подключения других устройств.





На ПК установлена операционная система Windows 10. Процессор ПК 4 ядерный, с объемом оперативной памяти 8 Гб, и жестким диском 40 Гб. В корпус встроен вентилятор, для охлаждения процессора. Через систему Bluetooth можно синхронизировать любые гаджеты.

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Цена: US $146.87 - 456.72

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Часы имеют не только стильный дизайн, но и являются многофункциональными. На фронтальной зоне встроен сенсорный дисплей размером 1.3 дюйма. Корпус часов изготовлен из высококачественного метала, а экран закрывает закаленное стекло 2.5 D.

В гаджет встроены датчики сердечного ритма, пульса, кровяного давления, уровня кислорода в крови, интеллектуальный мониторинг сна. Часы можно синхронизировать с приложением в смартфоне. Есть функция сообщения о звонках, уведомления электронной почты, смс и так далее. Корпус устройства водонепроницаемый. Благодаря приложению COLMI, совместим со многими гаджетами. В часы встроена литиевая батарея объемом 200 мАч.





Цена: US $31.67 - 39.35

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Навесной замок изготовлен из высококачественного металла и пластика, с встроенными электронными элементами. Устройство защитит ваше имущество от злоумышленников.

В корпус замка встроен сканер отпечатка пальца. Кроме этого открытие и закрытие замка можно производить с помощью приложения на смартфоне, через систему Bluetooth. В корпус встроен разъем для USB зарядки. Благодаря водонепроницаемому корпусу, замок можно использовать на улице, в дождливую погоду.









Цена: US $25.18

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Оригинальный левитирующий цветочный горшок, создаст невероятную обстановку в помещении. Просто посадите в горшок ваш любимый цветок, подключите устройство и цветок будет парить в воздухе, не только очищая окружающую среду помещения, создавая уют и комфорт, но и завораживая.





Основа и сам горшок изготовлены из смолы и высококачественного пластика. Этот гаджет прост в установке, поливе и обслуживании. Впишется в любой интерьер дома и офиса.

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Цена: US $48.33

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