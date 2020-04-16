Такое устройство поможет водителю во время движения автомобиля, не отвлекаясь получать нужную информацию о скорости движения, уровень топлива, время, а так же благодаря встроенному датчику GPS, маршрут движения.





Гаджет имеет сенсорный экран, на котором проецируются все показатели. Устройство подключается к автомобильному источнику питания 12 B, имеет компактные размеры 20х9 см, и вес всего 200 г.

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Цена: US $89.99

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Очень удобная портативная складная клавиатура, с беспроводным подключением через Bluetooth. Основа клавиатуры изготовлена из прочного авиационного алюминия, клавиши изготовлены из качественного пластика.

Устройство можно подключать к любому гаджету, с модулем Bluetooth. Встроенный литиевый аккумулятор, объемом 140 мА позволяет работать устройству до 48 часов при полной зарядке. Максимальное расстояние работы клавиатуры 15 метров. Такая клавиатура будет отличным вариантом для отдыха и командировок, она не займет много места и удобна в переноске.

Цена: US $20.99

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Отличным помощником в походе, на отдыхе или путешествиях будет этот фонарь, который сам генерирует энергию. Для подзарядки встроенного литиевого аккумулятора есть разъем USB, на корпусе фонаря установлена солнечная батарея, для накопления заряда.





Еще одним достоинством является встроенное радио FM, с регулировкой поиска радио частот и громкости. Устройство изготовлено из качественного пластика, имеет размеры 20х13 см. Напряжение прибора 6 вольт, время работы до 8 часов.





Цена: US $35.99

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Стильный рюкзак изготовлен из высококачественного, водонепроницаемого материала, большой и вместительный, подойдет для командировок и путешествий. Еще одним достоинством является то, что в рюкзак встроен USB порт для быстрой зарядки гаджетов.





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Задняя часть сшита из дышащего материала, благодаря которому спина не будет потеть. Размеры рюкзака 30х15х45 см. Основное отделение имеет кодовый замок, с помощью которого можно заблокировать открытие молнии. Посередине передней части вшита светоотражающая полоса, что сделает передвижение более безопасным.





Цена: US $36.93

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Эта электростанция обладает очень высокой мощностью 300 Вт и запасом энергии. Для любителей активного отдыха и путешествий будет незаменимым помощником.





Емкость аккумулятора 100500 мАч, вес 4 кг, имеет две розетки для подключения различных приборов, три USB разъема для зарядки гаджетов, и два разъема DC 5,5х2,1 мм. Так же есть вход для подключения солнечной батареи и разъем для зарядки автомобильного аккумулятора. На корпусе встроены две светодиодные лампы, каждая из которых включается отдельно. Управлять станцией можно через систему Bluetooth, синхронизируя с приложением на смартфоне.

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Цена: US $346.31

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