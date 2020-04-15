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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: беспроводные наушники, робот-пылесос, портативный проектор и другие

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Беспроводные наушники Q67 TWS

Беспроводные, водонепроницаемые наушники-вкладыши с гарнитурой для автоматического сопряжения с различными гаджетами. Наушники с объемным качественным стерео звуком Hi-Fi, частотой от 20-20000 Грц.

Наушники могут работать как в паре, так и отдельно, каждый из них имеет связь через Bluetooth. В корпус чехла для наушников встроена литиевая батарея объемом 1500 мАч, благодаря этому можно заряжать не только наушники, но и другие гаджеты. Время работы в режиме один наушник около пяти часов, и 3-4 часа для обоих наушников. Зарядка аккумулятора происходит через разъем USB.


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Цена: US $19.32

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Робот пылесос ILIFE V8s

Отличный помощник, с утонченным и гладким дизайном, с двумя режимами работы, влажным и сухим. Пылесос удобен и прост в использовании, имеет интеллектуальный режим работы.

Благодаря тонкому корпусу, пылесос очистит самые труднодоступные места. Встроенный пыле сборник, объемом 750 мл, позволит собирать больше мусора, не требуя частой очистки. Мощность гаджета составляет 22 W, имеет литиевую батарею 2600 мАч. Время зарядки от 4-7 часов, время непрерывной работы до 2 часов. При разрядке аккумулятора пылесос возвращается на базу для подзарядки. На верхней части корпуса встроен жидко кристаллический дисплей с отображением времени, режимами работы и индикатором заряда батареи.

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Цена: US $199.99

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Портативный проектор ALSTON H1 HD

Светодиодный проектор порадует качественным просмотром видео, фильмов, игр. Высокое качество изображения 680х480 точек, яркость 3000 люмен, проекция экрана 16х9.


Проектор можно использовать как беспроводной, так и проводной синхронизации экрана с любым гаджетом. Поддержка разрешения Full HD 1920х1080. Встроенная звуковая система Hi-Fi позволит наслаждаться качественным и объемным звуком. Корпус проектора пыленепроницаемый, с встроенным вентилятором, для охлаждения тепловыделения. Мощность проектора 65 W, срок службы устройства 50000 часов.



Цена: US $172.89

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Мужские часы MEGIR Big

Мужские часы, исполненные в стильном брутальном дизайне, не только привлекают своим внешним видом, но и своей многофункциональностью.

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Часы имеют водонепроницаемый корпус, кварцевый механизм, циферблат 4.8 см, ремешок толщиной 1.5 см, длинной 22.5 см. Корпус часов изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и ударопрочного стекла, ремешок из прочного силикона.


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Цена: US $19.27

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Портативный беспроводной динамик MIFA

Портативный водонепроницаемый, противоударный динамик можно брать с собой в путешествия, на прогулки и отдых.


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В металлический корпус встроен разъем USB и Bluetooth порт, который работает в диапазоне до 20 кГц. Благодаря этому можно наслаждаться любимой музыкой с объемным качественным звуком, поддерживает формат MP3. Есть возможность управлять колонкой через мобильное приложение. Мощность динамика      12 Вт. 


Цена: US $18.79

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