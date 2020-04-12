Недорогие и полезные находки на Aliexpress: настольный светильник, сигнализация антисон, система безопасности и другие
Светодиодный настольный светильник
Стильный, многофункциональный светильник, с встроенным будильником, календарем, показателями температуры и времени отлично впишется в интерьер любого помещения квартиры или офиса.
Светильник изготовлен из высококачественного пластика и искусственной кожи. На передней части основания встроен сенсорный дисплей. Гибкая ножка позволяет легко отрегулировать угол освещения. Мощность светильника 5 Вт, три режима яркости, которую можно регулировать с помощью сенсорного переключателя.
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Цена: US $19.99
Сигнализация Анти Сон
Данное устройство будет очень полезным для водителей, особенно в ночное время, когда нужно себя контролировать, что бы не уснуть.
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Если Вы начинаете засыпать и голова наклоняется на 15-20 градусов, срабатывает звуковой сигнал. Устройство заряжается через USB разъем, на корпусе есть клавиши включения и отключения. Устройство легко использовать и носить, оно очень легкое, весом 14 грамм, и размером 5.8х5.5 см.
Цена: US $1.03
Система безопасности KERUI GSM
Это современная система защиты вашего дома от взлома и проникновения, при этом устройство контролирует не только входную дверь, но и окна, а так же перемещение по помещению.
Если происходит взлом или проникновение, система передает сигнал на ваш смартфон, в список для уведомления можно внести несколько телефонных номеров. Управление осуществляется через единый центр, с помощью мобильного приложения. Большой плюс для русскоязычных покупателей, это инструкция на русском языке.
Цена: US $29.99 - 99.39
Мышечный массажер KIFIT
Для любителей фитнеса предлагается массажер, который приводит в тонус мышцы как до тренировок, так и после, а так же уменьшает мышечную боль.
В устройство встроен аккумулятор на 2600 мАч, работает от переменного тока 220 В, имеет 3 скорости, размер массажера 170х240 мм. В комплект входит 4 массажные насадки, зарядное устройство и сумка для хранения и переноски.
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Цена: US $32.99 - 47.38
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Power Bank WK
Портативный внешний аккумулятор в виде фляжки, емкостью 10000 мАч. Изготовлен из высококачественного металла, с грязеотталкивающим ударопрочным покрытием, совместим со многими моделями смартфонов.
Размеры устройства 106x40x24 мм. Заряжается через USB порт, имеет два разъема USB для зарядки гаджетов. Магазин предлагает на выбор два цвета, кислотно-зеленый и красно-фиолетовый. При оформлении заказа
можно выбрать понравившийся цвет.
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Цена: US $25.73 - 27.03
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