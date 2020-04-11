Беспроводные Bluetooth наушники, с активным шумоподавлением, заглушающим посторонние шумы, обеспечивающим чистый и качественный объемный звук.

В наушники встроена перезаряжаемая литиевая батарея 360 мАч, благодаря которой можно наслаждаться любимой музыкой, играть в игры, смотреть видео, в течение 30 часов. Устройство совместимо с ПК, планшетами, ноутбуками и смартфонами. В наушники встроена гарнитура, с помощью которой можно отвечать на звонки. В комплект входит USB кабель для зарядки устройства.

Цена: US $45.71 - 49.71

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Электрический скутер, с мощностью 350 W, может преодолевать расстояние от 40-60 км, с максимальной скоростью до 25 км/ч. Имеет встроенную литиевую батарею, время полной зарядки которой составляет 8-10 часов.

Рама скутера изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, подножка и батарейная коробка сделана из прочной стали. Скутер удобен тем, что при необходимости его можно сложить, и удобно переносить, с помощью встроенного отверстия для кисти руки. На руле управления расположен цифровой дисплей, со спидометром и с показанием заряда батареи. На передней рулевой вилке установлен светодиодный фонарь, а на заднем брызговике красный светодиодный фонарь, что позволяет безопасно передвигаться в темное время суток.









Цена: US $222.55 - 223.91

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Эта полезная вещица должна быть в каждом доме. Электронная линейка сама измерит любую длину, следует просто прокатить ею по нужной вам поверхности и на дисплее появится пройденное расстояние.









Устройство изготовлено из алюминиевого сплава и силикона, с встроенной литиевой батареей 200 мАч, USB разъемом для зарядки. Уровень заряда батареи так же отображается на дисплее устройства.





Цена: US $19.80

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Такой чайник будет необходим при длительных поездках и путешествиях на автомобиле. Электрочайник предназначен для быстрого нагрева воды, кипяток будет готов в течение 15-20 минут.

При емкости 350 мл, объема хватит для двух человек. На корпусе чайника встроен ЖК-дисплей, на котором можно установить желаемую температуру нагрева. Гаджет изготовлен из экологически чистой нержавеющей стали. Питание устройства происходит от автомобильного прикуривателя.





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Цена: US $25.69

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Это устройство от известного бренда будет отличным помощником в дороге. Устройство контролирует давление и температуру шин, которые отображаются на цифровом дисплее приемника.





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Так же можно легко и быстро подкачать шины, если давление в них не соответствует нужным показателям. Устройство работает от сети автомобиля 12 В. Благодаря другим насадкам можно так же подкачать велосипедные и мотоциклетные шины, надувные мячи и игрушки.

Цена: US $52.99

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