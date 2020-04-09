Мини-динамик, размерами всего 5,3*5*5 см, с оригинальным дизайном имеет много достоинств и функций. В устройство встроены: FM радио модуль, с автоматическим поиском радио станций, динамик с громким и качественным звуком, часы с будильником и светодиодная подсветка.









Встроенная литиевая батарея емкостью 550 мАч, дает возможность использовать динамик на протяжении долгого времени. Динамик поддерживает аудио формат MP3, MP4, есть возможность подключения к ПК, ноутбуку и смартфону. Магазин предлагает множество расцветок, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.

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Цена: US $10.10

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Этот смеситель в виде водопада выглядит просто фантастически. Изготовлен из латуни и высокопрочного стекла, с встроенной светодиодной подсветкой.









С изменением температуры воды, меняется цвет подсветки. При температуре от 0-34°C подсветка горит синим цветом, от 34-44°C зеленым, от 44-54°C красным цветом, когда температура воды свыше 54°С, красный светодиод начинает моргать. Очень прост в установке и использовании.





Цена: US $32.60 - 38.59

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Видеорегистратор будет отличным помощником в решении различных ситуаций, возникших на дороге. Устройство производит съемку в режиме Full HD, благодаря этому диапазон съемки очень высокий, получать изображение можно в ночное время суток и при движении на высокой скорости.

Регистратор изготовлен из высококачественного пластика, имеет множество отверстий для вентиляции. На передней панели, под экраном находится блок управления. Размер экрана 2.4 дюйма, имеется разъем для карты памяти до 64 Гб, угол обзора камеры 170 градусов, разрешение 4 мега пикселя.





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Миниатюрный стерилизатор обрабатывает помещения ультрафиолетовым излучением. Лампа заряжается через USB разъем.





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Благодаря встроенному аккумулятору 700 мАч может работать беспрерывно в течение 30 минут. С помощью лампы можно обрабатывать любые помещения и предметы, находящиеся в них, от различных инфекций и бактерий. Важно! При работе лампы, находиться в помещении не рекомендуется.











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Светильник с абажуром звездного неба не только красив и романтичен, но и многофункционален. Изготовлен светильник из высококачественного пластика, его размер 40*40*5,5 см.





Лампа обеспечивает комфортный свет, с помощью пульта управления можно регулировать цвет и яркость, так же в светильник встроен динамик. При установке приложения на смартфон и Bluetooth соединения, можно слушать музыку, установить будильник, при этом светильник будет менять цвет. Зона освещения 5-10 метров. Источник питания 220 В.

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Цена: US $34.25

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