Недорогие и полезные находки на Aliexpress: беспроводная клавиатура, умный тонометр и другие
Беспроводная клавиатура BLUELANS
Эта сенсорная беспроводная клавиатура поддерживает работу с такими гаджетами, как смартфоны, планшеты, ноутбуки и смарт-TV, через систему Bluetooth.
Устройство с поддержкой операционной системы Windows 10, имеет встроенную литиевую батарею, дальность работы клавиатуры до 10 метров. Эргономичный размер клавиатуры, в сочетании с мышкой обеспечит комфортную работу. Благодаря встроенной подсветке, клавиатурой можно пользоваться в темное время суток.
Цена: US $10.75
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Умный тонометр Xiaomi iHealth
Такая вещь должна быть в каждом доме. Благодаря тонометру можно следить за состоянием сердца и давлением не только пожилым людям, но и молодым людям, которые занимаются спортом.
рекламаТонометр синхронизирует показатели со смартфоном, через систему Bluetooth. В устройство встроен аккумулятор на 2200 мАч, что позволяет проводить измерения автономно, не подключая устройство к сети питания.
Цена: US $28.79
Автомобильный очиститель воздуха Baseus
Для автолюбителей этот очиститель воздуха будет отличным помощником, так как это устройство, имеющее угольный фильтр, очистит воздух в салоне автомобиля от пыли, мелких частиц и бактерий, ионизирует и ароматизирует его.
Устройство крепится к подголовнику переднего сиденья. Очиститель работает от самопритока воздуха. Заряжается от автомобильной сети 12 В. Легко устанавливается и прост в эксплуатации. Не займет много места в салоне, при этом будет очень полезен как для водителя, так и для пассажиров.
Цена: US $23.07 - 45.22
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Мобильный роутер TIANJIE
Мобильный Wi-Fi роутер даст возможность подключать любые гаджеты к интернету 4G.
Для этого необходимо приобрести сим карту и установить в устройство. В корпус роутера встроен разъем для карты памяти 32 Гб, что позволяет обмениваться файлами через Wi-Fi, а встроенная батарея дает возможность использовать устройство на протяжении 5-8 часов.
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Цена: US $29.99 - 42.99
Усилитель для наушников Neoteck
Мощность усилителя 250 мВт, встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор 1500 мАч, что позволяет устройству непрерывно работать на протяжении 8 часов.
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Устройство совместимо со многими гаджетами. Благодаря усилителю звучание в наушниках будет громким и качественным. Портативное устройство изготовленное из алюминия, тонкое, компактное и легкое, что делает его прочным, удобным для хранения и переноски.
Цена: US $21.57 - 23.99
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