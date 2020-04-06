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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: подставка для ноутбука, электрический массажер и другие

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Подставка для ноутбука

Подставка изготовлена из закаленного стекла и пластика, имеет компактные размеры 608x208x73,5 мм. На подставке можно разместить ноутбук или монитор.

Устройство оснащено четырьмя USB разъемами для передачи данных, а так же для заряда различных гаджетов. Производитель предлагает два варианта модели, с USB 2.0, и USB 3.0. Такая подставка удобно расположится на поверхности стола и создаст уют и порядок.


Цена: US $27.18 

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Электрический массажер KLASVSA

Этот массажер можно использовать как дома, в офисе, так и в автомобиле. В его функции входит вибромассаж тела с регулировкой интенсивности и  обогрев.



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Массажер расслабит мышцы, стимулирует кровообращение, увеличит снабжение клеток кислородом.. Питание массажера происходит как от сети 220 В, так и от автомобильной сети 12V. Управлять массажером можно с помощью пульта управления. Массажер легко складывается, поэтому его удобно хранить и переносить.

Цена: US $26.28 - 45.33

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Вертикальная игровая мышь Delux M618

Эта вертикальная мышь создана по новой разработке эргономики и дизайна. 


При работе с такой мышкой уменьшится нагрузка на запястье руки, просто нужно привыкнуть к новому расположению клавиш, которые находятся в горизонтальном положении. Предлагается два варианта, проводная и беспроводная мышка. 



Цена: US $19.99 - 24.99

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Адаптер Baseus

Вашему вниманию предлагается адаптер с тремя разъемами, USB-A, и двумя USB-C.



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С помощью такого адаптера можно заряжать различные гаджеты: смартфоны, планшеты, умные часы и ноутбуки, которые поддерживают функцию быстрой зарядки через USB разъем. Один разъем на 65 Вт, остальные два по 30 Вт.



Цена: US $45.99


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Анализатор качества воздуха Xiaomi Mijia ClearGrass

Этот анализатор предназначен для проверки воздуха в доме, офисе и других помещениях. Прибор проводит анализ воздуха и измеряет количество твердых частиц, уровень углекислого газа, летучих органических соединений, кроме этого измеряет температуру и влажность в помещении. 

На передней панели прибора расположен 3 дюймовый экран, с показаниями качества воздуха, прогноза погоды, время и индекс ультрафиолетового излучения. Прибор можно синхронизировать с любыми другими гаджетами умного дома от Xiaomi, что позволит управлять ими для создания максимального комфорта. Прибор оснащен аккумуляторной батареей и заряжается от USB.


Цена: US $114.99

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