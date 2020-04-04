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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: автомобильный стартер, дверной звонок, ультразвуковой очиститель и другие

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Автомобильный стартер Baseus

Пусковое устройство работает при температуре от -20 до +60 градусов. Оно оснащено мощным аккумулятором 10000 мАч и встроенной подсветкой, которое пригодится для того, что бы привлечь внимание и попросить помощь на дороге. 

Еще один плюс этого устройства возможность использовать его в качестве Power Bank. На корпусе устройства установлен индикатор, благодаря которому можно отслеживать заряд или разряд батареи.

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Цена: US $48.80

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Дверной звонок Xiaomi Mijia/Zero AI

Устройство записывает видео и отправляет его на смартфон, если человек стоит долгое время возле двери, на расстоянии до трех метров.

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В базу данных устройства вы можете занести лица и имена людей, посещающих ваш дом или офис. Если пришел человек из списка данных, устройство назовет его имя. Звонок может изменять тембр вашего голоса. Инфракрасный датчик поможет разглядеть пришедшего в плохо освещенном помещении. Разрешение камеры звонка 720 P HD. В устройстве имеется облачное хранилище, благодаря которому можно вести видео запись как в дневное, так и в ночное время.



Цена: US $40.90


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Ультразвуковой очиститель BK-9050

С помощью этого устройства можно очищать изысканные ювелирные изделия, очки, драгоценные монеты и другие предметы,

Очиститель имеет два режима работы, 35 Вт и 50 Вт. Легкий в использовании. В резервуар наливается теплая вода, укладываются украшения, плотно закрывается крышка и нажатием на кнопку начинается процесс очистки. Ультразвуковые волны создадут множество пузырьков, которые очистят предметы. 




Цена: US $29.11

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Стерилизатор для смартфона X2 УФ

Очень полезная вещь, которая должна быть в каждом доме. Это устройство продезинфицирует не только ваш смартфон, но и различные мелкие предметы, которые желательно стерилизовать после каждого выхода на улицу. 


Стерилизатор имеет три режима работы, 5 минут, 10 минут и 15 минут, благодаря встроенным бактерицидным лампам, с ультрафиолетовым излучением, предметы, уложенные в стерилизатор дезинфицируются на 99%. В стерилизаторе есть функция зарядки гаджетов, с помощью разъема USB.


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Цена: US $21.57

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Умные часы Amazfit T-rex

Эти мужские умные часы, с прочным, водонепроницаемым корпусом имеют множество функций, фитнес - трекером, поддержкой 14 спортивных режимов, GPS модулем и пульсометром. Без подзарядки часы работают в стандартном режиме около 20 дней.

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Часы имеют множество интеллектуальных функций, включая прогноз погоды, напоминания о событиях, напоминания о звонках, уведомления приложений и многое другое. 




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Цена: US $149.99

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