Для автолюбителей предлагается пленка, изготовленная по инновационной технологии.





Благодаря наногидрофильной технологии во время дождя и плохой погоды, зеркало заднего вида автомобиля останется чистым и без капель воды, что улучшит видимость обзора для водителя. Пленка клеится на чистую и сухую поверхность. В комплект входит две пленки.

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Цена: US $1.25

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Такая помощница порадует каждую хозяйку не только своей многофункциональностью, но и бюджетной ценой. С помощью такой печки завтрак можно приготовить буквально за 15-20 минут.









В эту печь входит сковорода, гриль-тостер с механическим таймером и кофеварка. Вы сможете одновременно сварить ароматный кофе, разогреть булочки, круассаны, сделать горячие бутерброды, а так же испечь запеканку, мясо с овощами и другие любимые блюда. Работает от источника питания 220 В. Корпус печи изготовлен из высококачественного пластика.









Цена: US $24.53

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В сравнении с другими аналогичными dlp-проекторами, этот проектор имеет четкое качество изображения, более высокую яркость и лучший цвет.

Вы сможете просматривать любимые фильмы и фотографии, играть в игры. Проектор с поддержкой динамика через bluetooth позволит избавиться от множества проводов. Есть возможность работать в Интернете, с поддержкой синхронизации экрана смартфона с проектором через wifi. Яркость проектора 3000 люмен, размер проекции: 60-120 дюймов, оптическое разрешение 1280х720.

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Цена: US $88.76 - 132.72

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Переключатель таймера программы на розетке может автоматически включать и выключать различные виды электрического оборудования в соответствии с фиксированным временем от одной секунды, до одной недели. Благодаря этому розетка является энергосберегающей.





Широко используется для управления осветительными приборами, водонагревателем, телевизором, ПК, вентилятором, кухонными приборами и другими бытовыми приборами.





Цена: US $10.49 - 11.19

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Подставка-кронштейн подходит для телефонов и планшетов, размерами от 5-10,5 дюймов.





Подставку можно поставить на столе, прикрепить с помощью настенного держателя к вертикальной поверхности. Подставка изготовлена из высококачественного металла. Встроенный шаровой механизм позволяет разворачивать устройство на 180 градусов. Такая подставка идеально впишется в интерьер любого помещения. Цена: US $7.14 - 16.24

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