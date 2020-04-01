Эту малышку, размером всего 3,1X1,1X3,8 см, можно установить практически в любом месте. С помощью приложения в смартфоне можно дистанционно подключаться к камере и в любое время наблюдать за происходящим в вашем доме, автомобиле либо в любом другом месте, где установлена камера.





Разрешение камеры 1080HD, что делает запись видео четким, ярким, с большим углом обзора. В камере имеется разъем для карты памяти, до 128 ГБ. Есть возможность настройки сигнализации. В устройстве нет встроенной батареи, его можно подключать к автомобильному зарядному устройству либо к портативному блоку питания.





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Превосходное качество стереозвука позволит вам насладиться любимой музыкой. Кроме этого вы сможете принимать звонки в режиме hands-free. При прослушивании музыки, или играя в игры, вы ни когда не пропустите звонок на телефон.

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Емкость аккумулятора 500 мАч, время зарядки 2-3 часа, время воспроизведения около 20 часов, при полной загрузке. В наушники встроены FM-радио, порт для карты памяти, разъем для USB кабеля. Складываемая конструкция удобна для хранения. Происходит быстрое соединение с помощью Bluetooth версии 5,0.









Цена: US $17.14

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Беспроводная водонепроницаемая колонка, с поддержкой tf-карты, power Bank + фонарик + крепление для велосипеда. Порадует как любителей велосипедных прогулок, так и любителей послушать музыку качественного звука на природе, в машине и дома.

Устройство поддерживает FM- радио. Имеет мощный аккумулятор 4000 мАч. Благодаря встроенному Power Bank при необходимости можно зарядить любой гаджет. В колонку встроен разъем для карты памяти 32G. Встроенный фонарик имеет три режима яркости. В комплект входит кабель для зарядки 220 В и USB кабель, крепление для велосипеда. Магазин предлагает различные цветовые решения, при оформлении заказа можно выбрать понравившийся цвет.





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В набор входит паяльник с дисплеем и регулировкой нагрева наконечника для пайки. Диапазон температур: 180 ~ 480 ℃/356 ~ 932℉. Мощность паяльника 80 Вт, питание от сети 220 В. В комплект входят держатель для паяльника, наконечники, паяльная кислота, олово и пинцет.

Цена: US $8.29 - 12.48

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Эти кварцевые, ударопрочные, водонепроницаемые часы класса Люкс, имеют не только стильный вид, но и многофункциональны.

Часы изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, благодаря этому не подвержены повреждениям, таким как царапины, и являются противоударными. С кварцевым механизмом, с временным модулем, показывают точное время. В часы встроены: секундомер, хронограф, автоматическая настройка времени. В ночное время суток стрелки светятся. Так как часы водонепроницаемые, в них можно плавать на глубине до 30 метров.

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Цена: US $14.40 - 16.46

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