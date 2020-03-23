Ваш ребенок будет очень рад такому подарку.

Размер машинки 39*23*11,5 см, встроенный аккумулятор 1300 мАч, время зарядки 3-4 часа, время работы 45 минут. Машина управляется с помощью пульта дистанционного управления, управлять можно на расстоянии 80-100 метров. Средняя скорость машинки 25 км/ч. Машинка трансформируется, обладает функцией скалолазания, музыкальным и световым сопровождением.





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Очень полезная вещь, которая должна быть в каждом доме. Электрическая сушилка для обуви, со стерилизующим и дезодорирующим эффектом.

Сушилка удаляет влагу внутри обуви и препятствует росту бактерий. подходит для любого вида обуви, Изготовлена сушилка из высококачественного, прочного пластика и металла. Регулировка происходит с помощью блока управления

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Цена: US $26.95

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Для защиты от различных вирусов, в каждой семье обязательно должны быть противовирусные маски. На Aliexpress огромный ассортимент, и различные цены на этот полезный и нужный товар. Предлагаю рассмотреть один вариант из многих других.

Маска круглой формы, изготовлена из мягкого, дышащего материала. Четыре слоя фильтра, повышают ее эффективность. Так же имеется воздушный клапан, для более легкого дыхания. Петли для ушей эластичные и мягкие, благодаря этому вы будете себя чувствовать комфортно. Такая маска защитит не только от вирусов и бактерий, но так же от пыли, дыма и газа.









Цена: US $1.69 - 6.88

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Этот миниатюрный пылесос станет хорошим помощником для чистки салона автомобиля, компьютера, мягкой мебели.

Его размер 18.4x6.3cm, при этом имеет мощный процесс всасывания, встроенный аккумулятор большой мощности 2000 мАч, беспрерывное время работы пылесоса 40 минут. В комплект входит три насадки и USB кабель. Изготовлен пылесос из высококачественного пластика.

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