Недорогие и полезные находки на Aliexpress: защитная маска, бактерицидная кварцевая лампа, нефритовый массажер для лица и другие
Защитная маска
На данный момент в каждой семье обязательно должны быть противовирусные маски. На Aliexpress невероятный ассортимент, и различные цены на этот полезный и нужный товар. Давайте рассмотрим один вариант из многих других.
Маска изготовлена из мягкого, дышащего хлопкового материала. Пять слоев фильтра, с прослойкой активированного угля, повышает ее эффективность, в комплекте к маске прилагается два сменных фильтра. Так же имеется воздушный клапан, для более легкого дыхания. Петли для ушей эластичные и мягкие, благодаря этому вы будете себя чувствовать комфортно. Такая маска защитит не только от вирусов и бактерий, но так же от пыли, дыма, подойдет для аллергиков, предотвращая попадание аллергенов в носо-ротовую полость.
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Цена: US $4.98
Бактерицидная кварцевая лампа
Эта лампа предназначена для дезинфекции помещений от вирусов, бактерий и неприятных запахов.
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В комплекте с лампой идет пульт управления, с тремя режимами работы, которые нужно выбирать, в зависимости от размера помещения. Режим на 15 минут при размере помещения 30 кв.м, на 30 минут при размере помещения 60 кв.м, на 60 минут при размере помещения на 120 кв.м. Важно, что при работе лампы нельзя находиться в помещении, смотреть на лампу без защитных очков. Благодаря колпаку, который идет в комплекте, лампу удобно хранить.
Цена: US $29.95 - 66.08
Нефритовый роликовый массажер для лица
Этот нефритовый роликовый массажер, изготовленный из натурального нефрита оценит каждая женщина, скажем морщинкам "Нет".
Массажер идеально подойдет для использования как для лица и шеи, так и для других частей тела. Хорошо расслабит мышцы, способствует циркуляции крови, делает уставший вид кожи отдохнувшим и сияющим, предотвращает появление мелких морщин. Уменьшает отечность и темные круги вокруг глаз.
Цена: US $2.35 - 6.58
Спортивная портативная бутылка для воды UZSPACE
Для любителей заниматься спортом и фитнесом такая бутылка понадобится однозначно. Плотно закрывающийся клапан предотвращает вытекание воды, встроенная сеточка дает возможность положить дольку лимона.
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Магазин предлагает различные цвета: розовый, синий, фиолетовый, серый, зеленый и оранжевый, и емкости от 350 мл. до 1 л. благодаря этому можно выбрать любимый цвет и удобную емкость. В бутылку можно налить как воду, так и чай, сок и другие напитки.
рекламаЦена: US $9.08 - 14.19
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