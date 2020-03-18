Недорогие и полезные находки на Aliexpress: винтажный бумажник, водный ионизирующий фен, подставка для ноутбука и многое другое
Бумажник-органайзер KAVIS Crazy Horse
Винтажный бумажник-органайзер будет полезным и приятным подарком.
Стильный кошелек из натуральной кожи, с множественными отделами и кармашками. Отдел для купюр, кармашек для мелочи, футляр для банковских карт и отдел для визиток, отдел-рамка для фотографии. Размер бумажника в закрытом состоянии 12Х10,5 см. Закрывается кошелек с помощью кнопок и замка-молнии.
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Водный ионизирующий фен XIAOMI MIJIA
Легкий и удобный в использовании фен, при своих небольших размерах, имеет мощность 1800 Вт.
Фен не только сушит, но при этом и ухаживает за волосами, благодаря встроенной конденсационной игле, отрицательные электро гидравлические ионы через игольчатый электрод с воздухом проникают в волосы, запечатывают чешуйки, что в итоге придает блеск волосам. Нажатием на переключатель, можно регулировать режим работы, их три: горячий, теплый и холодный. При высокой мощности фен работает бесшумно. Благодаря небольшому размеру, феном можно пользоваться не только дома, но и брать его с собой в путешествия.
Цена: US $35.36
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Охлаждающая подставка для ноутбука BLUELANS
От перегрева процессора ноутбука, поможет охлаждающая подставка.
Шесть вентиляторов создают охлаждающий эффект, и работают практически бесшумно. Угол установки ноутбука можно регулировать. Подставка изготовлена из прочного пластика и металлической сетки. С помощью сенсорного управления можно регулировать скорость работы вентиляторов. Встроенный USB порт и кабель, позволяют подключить устройство к ноутбуку.
Цена: US $8.83
Портативный PowerBank FLOVEME
Мини портативный аккумулятор с батареей, емкостью 10000 мАч, порадует не только своей работой, но и милым внешним видом.
Его размер: 100x74x23.5 мм, а вес всего 200 г. Особенностью является поддержка быстрой зарядки. Повербанк имеет выход USB и micro-USB для подключения разных мобильных устройств.
Цена: US $9.30
Органайзер для косметики
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Очень удобный, компактный настольный органайзер, прекрасно впишется в интерьер комнаты. В небольших ящичках можно хранить ювелирные изделия, лаки для ногтей и другие мелочи. Открытые полочки подойдут для хранения кремов, дезодорантов и других более крупных предметов косметики.
Цена: US $7.63 - 15.63
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