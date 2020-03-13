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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: набор принадлежностей для барбекю, светодиодный фонарь, набор для пикника и другое

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Светодиодный фонарь

Любителям активного отдыха на природе предлагается светодиодный фонарь, который может заряжаться от солнечной энергии. 

Имеет встроенный, перезаряжаемый аккумулятор 360 мАч, время работы от аккумулятора 12 часов. В комплект входит USB кабель, в фонарь встроен USB разъем, благодаря этому, при экстренной ситуации можно зарядить смартфон, или другое устройство, связанное с USB. Фонарь водонепроницаемый и пыленепроницаемый. Такой фонарь будет отличным помощником в темное время суток.

Цена: US $6.58 - 6.86

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Набор принадлежностей для барбекю

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Наступает весна, пора путешествий и отдыха на свежем воздухе. Любителям приготовления пищи на природе предлагается набор принадлежностей для гриля и барбекю.


В набор входит 18 предметов, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали, деревянные ручки обезопасят руки от ожогов. В набор входят: держатели, лопатки, нож, шампуры, щипцы, вилка и щеточки, для барбекю и гриля. Все предметы легко моются в теплой воде с моющим средством.

Цена: US $27.35

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Набор столовых приборов для пикника

Вашему вниманию предлагается набор столовых приборов для двух человек. предметы изготовлены из нержавеющей стали.


В наборе все необходимое для принятия пищи в походных условиях. Две тарелки, ложки, вилки, ножи, доска для нарезания продуктов, салфетки и открывалка для вина и консервов. В небольшой удобной сумке все предметы компактно упакованы, что позволит без раздумий взять такой набор с собой в поход или на пикник.

Цена: US $14.44 - 15.08

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Van Helsing
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Антон Желакович
15:45
А кроме топового за оверпрайс асус ничего предложить не может.
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AntonHT
15:44
вот когда у АМД будут свои заводы по выпуску кристаллов, тогда и будет паритет, а пока интел в лидерах как ни крути.И скорее всего Интел большую часть ресурсов направила на разработку новых технологий...
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Kolob
15:42
Моей сборки данная проблема не косается, НО насколько же мне было приятно читать годный материал. З**т, учись! Автору спасибо 5+
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Сильвестр с талоном
15:41
Ахах)
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Roditch
15:39
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Intel вернёт лидерство на рынке процессоров только в 2023-2024 годах и только на 5-нм техпроцессе
Сильвестр с талоном
15:38
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KAA
15:36
... Друг-гвинеец так и прёт — Всё больше отставание. Ну, я надеюсь, что придёт Второе мне дыхание. Потом я третье за ним ищу, Потом — четвертое дыханье... Ну, я на пятом, конечно, сокращу С гвиней...
Intel вернёт лидерство на рынке процессоров только в 2023-2024 годах и только на 5-нм техпроцессе
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