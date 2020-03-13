Любителям активного отдыха на природе предлагается светодиодный фонарь, который может заряжаться от солнечной энергии.

Имеет встроенный, перезаряжаемый аккумулятор 360 мАч, время работы от аккумулятора 12 часов. В комплект входит USB кабель, в фонарь встроен USB разъем, благодаря этому, при экстренной ситуации можно зарядить смартфон, или другое устройство, связанное с USB. Фонарь водонепроницаемый и пыленепроницаемый. Такой фонарь будет отличным помощником в темное время суток.

Цена: US $6.58 - 6.86

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Наступает весна, пора путешествий и отдыха на свежем воздухе. Любителям приготовления пищи на природе предлагается набор принадлежностей для гриля и барбекю.





В набор входит 18 предметов, изготовленных из высококачественной нержавеющей стали, деревянные ручки обезопасят руки от ожогов. В набор входят: держатели, лопатки, нож, шампуры, щипцы, вилка и щеточки, для барбекю и гриля. Все предметы легко моются в теплой воде с моющим средством. Цена: US $27.35 Посмотреть товар реклама





Вашему вниманию предлагается набор столовых приборов для двух человек. предметы изготовлены из нержавеющей стали.





В наборе все необходимое для принятия пищи в походных условиях. Две тарелки, ложки, вилки, ножи, доска для нарезания продуктов, салфетки и открывалка для вина и консервов. В небольшой удобной сумке все предметы компактно упакованы, что позволит без раздумий взять такой набор с собой в поход или на пикник.

Цена: US $14.44 - 15.08

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