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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: умное портативное зеркало, электрическая кофе-машина, электрический гриль и другие

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РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
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Оригинальное умное портативное зеркало XIAOMI MIJIA LED

Вашему вниманию предлагается стильное, портативное, умное зеркало, с сенсорным управлением и подсветкой.


Размер зеркала 23,8*16,8*2,5 см. Встроенный светодиод создает естественное освещение, которое можно регулировать. Сенсорное управление создает дополнительное удобство в обращении. Благодаря стильному дизайну, зеркало прекрасно впишется в интерьер комнаты.

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Цена: US $12.59 - 15.95

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Полуавтоматическая электрическая кофе-машина YunlinLi

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Ценителям благородного напитка предлагается для домашнего пользования кофе-машина, с технологией электронного контроля температуры.



Емкость для воды 1,7 литра, мощность кофе-машины 1450 Вт. Постоянная температура 92 ℃ ± , с функцией предварительного замачивания кофейного порошка. Стильный дизайн кофе-машины позволит установить ее на вашей кухне.




Цена: US $154.16

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Многофункциональный Электрический гриль

Вашему вниманию предлагается многофункциональный электрический гриль барбекю.


Работает от сети напряжением 220 В, мощность 1800 Вт (горячая емкость 800 Вт + гриль 1000 Вт). Температура горячей емкости 100 градусов Цельсия, гриль 260 градусов Цельсия. Имеет антипригарное покрытие, равномерное прожаривание, автоматическое вращение шампуров. Каждая зона нагрева имеет независимое управление, что очень удобно для приготовления разных блюд.



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Цена: US $87.50

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