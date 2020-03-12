Недорогие и полезные находки на Aliexpress: умное портативное зеркало, электрическая кофе-машина, электрический гриль и другие
Оригинальное умное портативное зеркало XIAOMI MIJIA LED
Вашему вниманию предлагается стильное, портативное, умное зеркало, с сенсорным управлением и подсветкой.
Размер зеркала 23,8*16,8*2,5 см. Встроенный светодиод создает естественное освещение, которое можно регулировать. Сенсорное управление создает дополнительное удобство в обращении. Благодаря стильному дизайну, зеркало прекрасно впишется в интерьер комнаты.
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Цена: US $12.59 - 15.95
Полуавтоматическая электрическая кофе-машина YunlinLi
рекламаЦенителям благородного напитка предлагается для домашнего пользования кофе-машина, с технологией электронного контроля температуры.
Емкость для воды 1,7 литра, мощность кофе-машины 1450 Вт. Постоянная температура 92 ℃ ± , с функцией предварительного замачивания кофейного порошка. Стильный дизайн кофе-машины позволит установить ее на вашей кухне.
Цена: US $154.16
Многофункциональный Электрический гриль
Вашему вниманию предлагается многофункциональный электрический гриль барбекю.
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Цена: US $87.50
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