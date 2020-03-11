Вашему вниманию предлагается много функциональный плеер, с пяти дюймовым экраном.





Встроенной памятью 8 ГБ, имеет разъем для подключения карты памяти на 32 Гб. В своем комплекте имеет видео музыкальный плеер, поддержка электронной книги ТХТ. Просмотр изображений при повороте экрана на 360 градусов. Есть возможность подключения системы Bluetooth гарнитуру, динамик и автомобильный Bluetooth. Корпус плеера изготовлен из алюминиевого сплава. Дисплей изготовлен из закаленного стекла с нанопокрытием.

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Цена: US $51.09 - 58.86

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Вашему вниманию предлагается Bluetooth клавиатура, для смартфонов, планшетов, ПК, ноутбуков.

Устройство подключается через системы USB и Bluetooth, и проецирует клавиатуру на поверхности стола. Клавиатура имеет красный, синий, желтые цвета, и их оттенки.

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Цена: US $28.72

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Вашему вниманию предлагается умный электрический скутер, удобный в использовании, с габаритными огнями и подсветкой дисков.

Максимальная скорость скутера 16 км/ч, максимальный пробег 15-30 км/ч. Нагрузка не более 120 кг. Размер надувных шин 10 дюймов. Мощность электрического скутера: 350 Вт * 2, время полного заряда батареи 4-6 часов. Вес скутера 12 кг.





Цена: US $212.85 - 238.20

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