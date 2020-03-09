Недорогие и полезные находки на Aliexpress: отпариватель, ручная овощерезка, набор для виски, тостер-гриль
Ручной отпариватель для одежды KONKA KSC8152
Вашему вниманию предлагается портативный ручной отпариватель для одежды, который подходит для любых видов ткани.
Его размер 29cm*15cm*7cm, хорошей мощностью 1001-1500 Вт, имеющий три режима термостата, объем водяного резервуара 0.9-1.3 литра. Питание от сети 220 Вт. Компактный размер позволяет пользоваться отпаривателем не только дома, но и взять его с собой в поездку.
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Цена: US $24.26
Ручная овощерезка DUOLVQI
рекламаВашему вниманию предлагается многофункциональная ручная овощерезка.
В комплект входит три цилиндрических ножа, для нарезания стружкой, кружочками и ломтиками. Все составные части овощерезки изготовлены из экологически чистых материалов.
Цена: US $17.72
Набор для виски Глобус
Для ценителей благородных напитков, таких как виски, коньяк, предлагается набор: графин в виде глобуса и 4 стакана.
Графин изготовлен из высококачественного стекла, объемом 1000 мл, с уникальным и замысловатым кораблем внутри. На стенках графина выгравированы материки, так же как и на стаканах. Подставка под графин сделана из красного дерева, с четырьмя углублениями для стаканов. Благодаря стильному дизайну, такой набор прекрасно впишется в интерьер вашего дома.
Цена: US $49.30 - 50.57
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Тостер-Гриль
Вашему вниманию предлагается тостер из нержавеющей стали.
Тостер работает от сети напряжения 220 В, мощность 70Вт. Размер тостера 30*20*20 см. Тостер предназначен для запекания хлеба, и может быть использован как гриль, для подогрева хлебных продуктов.
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Цена: US $42.91
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