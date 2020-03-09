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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: электробритва, планшет, держатель гаджетов, беспроводная мышь

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RTX 2070 по старому курсу, дешевле чем везде/это даром
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i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900

Электробритва Xiaomi ENCHEN BlackStone3 IPX7

Вашему вниманию предлагается электрическая, водонепроницаемая электробритва. Бритва имеет плавающую 3D головку, что увеличивает качество и площадь бритья.


Режущие  головка и сетка изготовлены из тонкой и прочной стали. Заряжается от источника питания 220Вт, в течение 90 минут, и может работать в течение 150 минут. Бритва снабжена водонепроницаемым корпусом, что позволяет промывать ее в проточной воде.


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Цена: US $18.19

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Планшет высокого качества, новинка 2020 год  FGHGF

Вашему вниманию предлагается новинка, 10 дюймовый планшет, высокого качества, с двойной камерой.

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Планшет имеет 8 ядерный процессор, с оперативной памятью 6Гб, и встроенной 128Гб, с разрешением дисплея 1280x800 ips lcd и 5 точечным мультисенсорным экраном. Аккумулятор с объемом 5000мАч, два слота для сим карт и слот для карты памяти. Поддерживает сеть 4G и телефонный звонок. Имеет разъемы для наушников и микро USB.

 

Цена: US $69.30 - 81.90

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Гибкий настольный держатель для планшета и телефона

Вашему вниманию предлагается универсальный держатель для гаджетов от 3,5-10,5 дюймов. Длина гибкого шнура 70см, что позволяет удобно расположить телефон или планшет в нужном положении.


Крепление BTZ1 позволяет надежно закрепить держатель на любой поверхности. В основе крепления встроен шарнир, с помощью которого можно регулировать площадку крепления как в вертикальном, так и в горизонтальном положении




Цена: US $4.20 - 9.10

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Беспроводная игровая мышь

Вашему вниманию предлагается беспроводная, игровая, перезаряжаемая, бесшумная, эргономичная, с подсветкой семи клавишная мышь.

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Размер мышки 125*78*35 мм, рабочий диапазон 15 метров, поддерживает системы Windows, Mac, OS, Linux. Заряжать мышку можно как от планшета или компьютера, с помощью USB шнура.


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Цена: US $11.92

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