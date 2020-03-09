Недорогие и полезные находки на Aliexpress: электробритва, планшет, держатель гаджетов, беспроводная мышь
Электробритва Xiaomi ENCHEN BlackStone3 IPX7
Вашему вниманию предлагается электрическая, водонепроницаемая электробритва. Бритва имеет плавающую 3D головку, что увеличивает качество и площадь бритья.
Режущие головка и сетка изготовлены из тонкой и прочной стали. Заряжается от источника питания 220Вт, в течение 90 минут, и может работать в течение 150 минут. Бритва снабжена водонепроницаемым корпусом, что позволяет промывать ее в проточной воде.
реклама
Цена: US $18.19
Планшет высокого качества, новинка 2020 год FGHGF
Вашему вниманию предлагается новинка, 10 дюймовый планшет, высокого качества, с двойной камерой.
реклама
Планшет имеет 8 ядерный процессор, с оперативной памятью 6Гб, и встроенной 128Гб, с разрешением дисплея 1280x800 ips lcd и 5 точечным мультисенсорным экраном. Аккумулятор с объемом 5000мАч, два слота для сим карт и слот для карты памяти. Поддерживает сеть 4G и телефонный звонок. Имеет разъемы для наушников и микро USB.
Цена: US $69.30 - 81.90
Гибкий настольный держатель для планшета и телефона
Вашему вниманию предлагается универсальный держатель для гаджетов от 3,5-10,5 дюймов. Длина гибкого шнура 70см, что позволяет удобно расположить телефон или планшет в нужном положении.
Крепление BTZ1 позволяет надежно закрепить держатель на любой поверхности. В основе крепления встроен шарнир, с помощью которого можно регулировать площадку крепления как в вертикальном, так и в горизонтальном положении
Цена: US $4.20 - 9.10
Беспроводная игровая мышь
Вашему вниманию предлагается беспроводная, игровая, перезаряжаемая, бесшумная, эргономичная, с подсветкой семи клавишная мышь.
реклама
Размер мышки 125*78*35 мм, рабочий диапазон 15 метров, поддерживает системы Windows, Mac, OS, Linux. Заряжать мышку можно как от планшета или компьютера, с помощью USB шнура.
реклама
Цена: US $11.92
Приглашаем посетить нашу группу ВК ALIEXPRESSO, где Вы сможете ознакомиться с наиболее популярными, полезными и интересными товарами с Алиэкспресс.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила