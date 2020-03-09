Недорогие и полезные находки на Aliexpress: ночной светильник, индукционная плита, нагреватель воды, кофеварка
Ночной светильник
Вашему вниманию предлагается ночной светильник, магнитная левитация земного шара.
рекламаЦена: US $14.90
Индукционная электрическая плитка Zigmund & Shtain ZIP-555
Это настольная электрическая плитка, со стекло керамической варочной панелью и индукционной конфоркой быстрого нагрева. Мощность 200-2000Вт, номинальное напряжение 220-240В, температура нагрева 70-280 градуса.
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Цена: US $46.26
Светодиодный электрический нагреватель воды
Вашему вниманию предлагается оригинальный светодиодный нагреватель воды, с мощностью 3000Вт.
Быстрый нагрев воды, с управлением микрокомпьютера. С помощью цифрового дисплея можно регулировать температуру воды. С помощью рычага можно переключать воду с горячей на холодную. Напряжение для подключения нагревателя 220Вт. Стильный внешний вид, прекрасно впишется в интерьер кухни или ванной комнаты.
Цена: US $32.18
Беспроводная турецкая кофеварка
Вашему вниманию предлагается автоматическая, беспроводная кофеварка, мощностью 800 Вт
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Емкость для заваривания 0.5 литра, на 5-10 чашек готового кофе. По готовности срабатывает звуковой сигнал. Вы сможете насладиться настоящим турецким кофе. Стильный дизайн впишется в интерьер вашей кухни или офиса.
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Цена: US $55.91
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