Вашему вниманию предлагается ночной светильник, магнитная левитация земного шара.











Размер глобуса 8.5 см, размер светильника 17,5/17,5см. Что бы глобус начал вращаться, просто коснитесь его рукой. Стильный ночной светильник, с парящим в воздухе глобусом, украсит любое помещение, создаст приятную атмосферу. реклама Цена: US $14.90 Посмотреть товар



Индукционная электрическая плитка Zigmund & Shtain ZIP-555 Вашему вниманию предлагается индукционная плита, является альтернативой традиционным газовым и электрическим плитам, для дома и дачи.

Это настольная электрическая плитка, со стекло керамической варочной панелью и индукционной конфоркой быстрого нагрева. Мощность 200-2000Вт, номинальное напряжение 220-240В, температура нагрева 70-280 градуса. реклама







Цена: US $46.26 Посмотреть товар

Светодиодный электрический нагреватель воды

Вашему вниманию предлагается оригинальный светодиодный нагреватель воды, с мощностью 3000Вт.

Быстрый нагрев воды, с управлением микрокомпьютера. С помощью цифрового дисплея можно регулировать температуру воды. С помощью рычага можно переключать воду с горячей на холодную. Напряжение для подключения нагревателя 220Вт. Стильный внешний вид, прекрасно впишется в интерьер кухни или ванной комнаты.

Цена: US $32.18 Посмотреть товар



Вашему вниманию предлагается автоматическая, беспроводная кофеварка, мощностью 800 Вт

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Емкость для заваривания 0.5 литра, на 5-10 чашек готового кофе. По готовности срабатывает звуковой сигнал. Вы сможете насладиться настоящим турецким кофе. Стильный дизайн впишется в интерьер вашей кухни или офиса.

реклама Цена: US $55.91 Посмотреть товар

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