Недорогие и полезные находки на Aliexpress: подвесной светильник, кухонная полка, цифровые часы
Скандинавский подвесной светильник
Вашему вниманию представляется подвесной Лофт светильник со светодиодной лампой.
Стильный дизайн светильника подойдет практически для любых помещений, таких как кухня, бар, ресторан, гостиная, спальня. Зона освещения 10-15м2. Для светильника используется энергосберегающая лампа. Оригинальный вид светильника украсит Ваше помещение.
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Цена: US $35.03 - 48.05
Кухонная полка-сушилка для посуды
рекламаВашему вниманию предлагается полка-сушилка, из нержавеющей стали. благодаря своей компактности полка удобно расположится над мойкой.
На полке можно разместить как тарелки, различные чашки, так и другую кухонную утварь. Есть раздел для ножей, подвесных предметов, полочка для моющих средств и салфеток. Компактная, вместительная и прочная полочка займет свое место на вашей кухне.
Цена: US $118.66 - 130.66
Цифровые часы
Вашему вниманию предлагаются 6.5 дюймовые светодиодные, цифровые часы, с функцией будильника.
Два разъема для USB позволяют производить зарядку двух гаджетов одновременно. Три режима яркости, позволит выбрать яркость экрана. Цвета светодиода: белый, синий, красный, зеленый можно установить по желанию. Зеркальное покрытие часов позволяет воспользоваться им, как зеркалом. Стильный дизайн впишется в интерьер вашей спальни, кухни и гостиной.
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Цена: US $14.85
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