



Вашему вниманию предлагается беспроводное зарядное устройство. Использовать устройство можно не только как зарядное, но и как ночной светильник.





Мощность зарядки от 5-10Вт, что обеспечивает быструю зарядку гаджета. При этом мобильное устройство можно как положить, так и поставить, что позволит пользоваться телефоном во время зарядки. Стильный вид, с приятным освещением впишется в любой интерьер помещения. Цена: US $28.02 - 35.05 реклама Посмотреть товар

Портативная игровая консоль Вашему вниманию предлагается многофункциональная игровая приставка, со встроенной памятью 8Гб. Предварительно в консоль загружено более чем 1000 бесплатных игр.



реклама Игровая консоль поддерживает просмотры изображений, видео, прослушивание музыки, чтение электронных книг. Даже с 5,1-дюймовым экраном, он принесет вам идеальное удовольствие. Игровая консоль поддерживает просмотры изображений, видео, прослушивание музыки, чтение электронных книг. Даже с 5,1-дюймовым экраном, он принесет вам идеальное удовольствие.









Цена: US $36.56 Посмотреть товар



Портативный внешний аккумулятор ROMOSS Sense 8 Вашему вниманию предлагается портативное зарядное устройство для телефона, с емкостью заряда 30000 мАч. Одновременно можно подключить три устройства, есть разъем для USB. Аккумулятор заряжается на 100% за 11 часов.



Большая емкость аккумулятора позволяет использовать его, в поездках, путешествиях, в местах, где недоступно электричество, для зарядки гаджетов. Работает со всеми iPhone, iPad, планшетами, другими сотовыми телефонами и электронными устройствами.







Цена: US $20.81 - 27.05





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Вашему вниманию предлагается портативный 4G LTE WIFI роутер, пяти режимная 16-полосная частота поддерживает все внутренние сети.





Поддержка 4G, от восьми до десяти пользователей, емкостный аккумулятор 2400мАч, время в режиме ожидания более 50 часов. Дисплей оснащен энергосберегающими светодиодными датчиками. Пиковая скорость загрузки, до 150 Мбит/с. реклама

Цена: US $21.95 Посмотреть товар

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