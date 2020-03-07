Недорогие и полезные находки на Aliexpress: беспроводная зарядка, игровая консоль, портативный аккумулятор, беспроводной роутер
Беспроводная зарядка с подсветкой
Вашему вниманию предлагается беспроводное зарядное устройство. Использовать устройство можно не только как зарядное, но и как ночной светильник.
Мощность зарядки от 5-10Вт, что обеспечивает быструю зарядку гаджета. При этом мобильное устройство можно как положить, так и поставить, что позволит пользоваться телефоном во время зарядки. Стильный вид, с приятным освещением впишется в любой интерьер помещения.
Цена: US $28.02 - 35.05
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Портативная игровая консоль
Вашему вниманию предлагается многофункциональная игровая приставка, со встроенной памятью 8Гб. Предварительно в консоль загружено более чем 1000 бесплатных игр.
рекламаИгровая консоль поддерживает просмотры изображений, видео, прослушивание музыки, чтение электронных книг. Даже с 5,1-дюймовым экраном, он принесет вам идеальное удовольствие.
Цена: US $36.56
Портативный внешний аккумулятор ROMOSS Sense 8
Вашему вниманию предлагается портативное зарядное устройство для телефона, с емкостью заряда 30000 мАч. Одновременно можно подключить три устройства, есть разъем для USB. Аккумулятор заряжается на 100% за 11 часов.
Большая емкость аккумулятора позволяет использовать его, в поездках, путешествиях, в местах, где недоступно электричество, для зарядки гаджетов. Работает со всеми iPhone, iPad, планшетами, другими сотовыми телефонами и электронными устройствами.
Цена: US $20.81 - 27.05
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Беспроводной роутер 4G LTE
Вашему вниманию предлагается портативный 4G LTE WIFI роутер, пяти режимная 16-полосная частота поддерживает все внутренние сети.
Поддержка 4G, от восьми до десяти пользователей, емкостный аккумулятор 2400мАч, время в режиме ожидания более 50 часов. Дисплей оснащен энергосберегающими светодиодными датчиками. Пиковая скорость загрузки, до 150 Мбит/с.
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Цена: US $21.95
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