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Недорогие и полезные находки на Aliexpress: беспроводная колонка, видео регистратор, смартфон

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Беспроводная колонка MIFA A10

Вашему вниманию предлагается супер стильная, качественная колонка с функциями плеера и hands-free.


Колонка отличается объемным и качественным звуком. Помимо воспроизведения через Bluetooth, музыку можно слушать напрямую с флеш карты или через Aux.


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MIFA A10 отличается мощным аккумулятором. который позволяет слушать любимую музыку до 10 часов, при громкости 60%


Благодаря встроенному микрофону, колонку можно использовать для громкой связи, это очень удобно, так как с колонками без микрофона, чтобы ответить на вызов, нужно каждый раз отключать Bluetooth на телефоне.

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Цена: US $26.37

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Автомобильный видео регистратор JADO D620


Вниманию автолюбителей предлагается видео регистратор с шести-слойной стеклянной  профессиональной камерой, жидкокристаллическим экраном Full HD 1080P.


Имеет четыре режима отображения, переключать которые можно в соответствии с вашими потребностями. Фронтальная камера 1080P и задняя камера 480P ведут запись одновременно. HD видео будет четким и качественным. 


 


Регистратор автоматически обнаруживает движущийся объект и начинает снимать. Если движущегося объекта нет, он перестает записывать. Если произойдет воздействие на автомобиль из вне, подключится      g-сенсор, видео регистратор немедленно включится и запишет ситуацию.

Цена: US $14.99 - 29.99

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Оригинальный Новый VIVO Z6 5G Смартфон

Вашему вниманию предлагается смартфон, который поддерживает работу в сетях 5G.  IPS дисплей с минимальной рамкой занимает 90,7% передней панели. На задней части панели располагается блок с 4 модулями камеры. 

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Главным достоинством является восьми ядерный процессор Snapdragon 765G, оснащенный 5G-модемом.



 

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Так же устройство может похвастаться встроенной памятью 128ГБ, мощным аккумулятором на 5000 mAh

В комплекте со смартфоном идёт адаптер питания для 44 Вт быстрой зарядки, которая заряжает смартфон до 100 % за 65 минут. Присутствуют биометрические технологии, распознавание лица и сканер отпечатка пальца. Разрешение фронтальной камеры: 16MP, основной 2MP. Multi-Turbo 3.0, позволит максимально эффективно использовать ресурсы процессора во время игр.

Цена: US $339.98 - 349.98

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