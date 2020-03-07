Вашему вниманию предлагается супер стильная, качественная колонка с функциями плеера и hands-free.

Колонка отличается объемным и качественным звуком. Помимо воспроизведения через Bluetooth, музыку можно слушать напрямую с флеш карты или через Aux.

MIFA A10 отличается мощным аккумулятором. который позволяет слушать любимую музыку до 10 часов, при громкости 60%

Благодаря встроенному микрофону, колонку можно использовать для громкой связи, это очень удобно, так как с колонками без микрофона, чтобы ответить на вызов, нужно каждый раз отключать Bluetooth на телефоне.

Вниманию автолюбителей предлагается видео регистратор с шести-слойной стеклянной профессиональной камерой, жидкокристаллическим экраном Full HD 1080P.

Имеет четыре режима отображения, переключать которые можно в соответствии с вашими потребностями. Фронтальная камера 1080P и задняя камера 480P ведут запись одновременно. HD видео будет четким и качественным.









Регистратор автоматически обнаруживает движущийся объект и начинает снимать. Если движущегося объекта нет, он перестает записывать. Если произойдет воздействие на автомобиль из вне, подключится g-сенсор, видео регистратор немедленно включится и запишет ситуацию.

Цена: US $14.99 - 29.99

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Вашему вниманию предлагается смартфон, который поддерживает работу в сетях 5G. IPS дисплей с минимальной рамкой занимает 90,7% передней панели. На задней части панели располагается блок с 4 модулями камеры.

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Главным достоинством является восьми ядерный процессор Snapdragon 765G, оснащенный 5G-модемом.









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Так же устройство может похвастаться встроенной памятью 128ГБ, мощным аккумулятором на 5000 mAh