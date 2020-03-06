Вашему вниманию предлагается стильный, электрический, ультразвуковой увлажнитель воздуха.





Стильный, компактный, бесшумный, простой в эксплуатации, с помощью пульта управления. Светодиодная подсветка создаст приятную атмосферу в комнате. реклама Достаточно налить чистую воду, добавить капельку ароматизированного масла, выбрать цвет подсветки, и установить время работы. Увлажнитель воздуха позаботится о вашем здоровье, пока вы занимаетесь домашними делами или отдыхаете. Достаточно налить чистую воду, добавить капельку ароматизированного масла, выбрать цвет подсветки, и установить время работы. Увлажнитель воздуха позаботится о вашем здоровье, пока вы занимаетесь домашними делами или отдыхаете. Цена:US $16.31 - 21.42 Посмотреть товар.

Большой Графин ручной работы YKPUII





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Вашему вниманию предлагается стеклянный графин для таких благородных напитков, как вино, коньяк и шампанское.







Стеклянный графин сочетает в себе множество важных достоинств. Он имеет стильное оформление в виде традиционного восточного кувшина. Графин включает в себя два отверстия. Крупное предназначено для того, чтобы вливать вино, а через узкое осуществляется его розлив, что очень удобно.

Помимо стильного дизайна, графин изготовлен из высоко прочного стекла. Графин не только прекрасно впишется в любое помещение вашей квартиры, но и гармонично дополнит его.



Цена: US $12.92 - 14.42

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Вашему вниманию предлагается важный и нужный на любой кухне набор, который оценит каждая хозяйка.



