Недорогие и полезные находки на Aliexpress: увлажнитель воздуха, графин ручной работы, набор кухонных принадлежностей, светодиодный светильник
Электрический ультразвуковой увлажнитель воздуха KBAYBO
Вашему вниманию предлагается стильный, электрический, ультразвуковой увлажнитель воздуха.
Стильный, компактный, бесшумный, простой в эксплуатации, с помощью пульта управления. Светодиодная подсветка создаст приятную атмосферу в комнате.
рекламаДостаточно налить чистую воду, добавить капельку ароматизированного масла, выбрать цвет подсветки, и установить время работы. Увлажнитель воздуха позаботится о вашем здоровье, пока вы занимаетесь домашними делами или отдыхаете.
Цена:US $16.31 - 21.42
Большой Графин ручной работы YKPUII
рекламаВашему вниманию предлагается стеклянный графин для таких благородных напитков, как вино, коньяк и шампанское.
Стеклянный графин сочетает в себе множество важных достоинств. Он имеет стильное оформление в виде традиционного восточного кувшина. Графин включает в себя два отверстия. Крупное предназначено для того, чтобы вливать вино, а через узкое осуществляется его розлив, что очень удобно.
Помимо стильного дизайна, графин изготовлен из высоко прочного стекла. Графин не только прекрасно впишется в любое помещение вашей квартиры, но и гармонично дополнит его.
Цена: US $12.92 - 14.42
Набор силиконовых термостойких кухонных принадлежностей
Вашему вниманию предлагается важный и нужный на любой кухне набор, который оценит каждая хозяйка.
В набор входи 12 предметов, изготовленных из нетоксичного, термостойкого, прочного и безопасного силикона. Различные лопатки, кисточки, венчик, щипчики, будут незаменимыми помощниками при приготовлении любимых блюд. А стильный дизайн прекрасно впишется в интерьер кухни.
Цена: US $24.36
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Светодиодный подвесной светильник BOTIMI
Вашему вниманию предлагается Новинка! Светодиодный подвесной светильник с куклой принцессой для девочек.
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Родители всегда хотят сделать стильную, уютную и красивую комнату для своего ребенка. Мультяшный светодиодный подвесной светильник, с куклой принцессой для спальни, с розовой подсветкой. Создаст детскую атмосферу в комнате девочки.
Цена: US $168.30
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