Недорогие и полезные находки на Aliexpress: 3D очки, смартфон, гарнитура-наушники
Очки виртуальной реальности BOBOVR Z5
Вашему вниманию предлагаются 3D очки, которые помогают насладиться просмотром 3D фильмов и играть в любимые игры через смартфон.
Очки имеют большое поле зрения на 120 градусов. Благодаря 42 мм. фокусу, изображение получается объемным и реалистичным.
реклама
Во встроенных наушниках захватывающий, объемный звук, который интегрирован с 3D видением, делает еще более реалистичным просмотр любимого фильма в вашем личном кинотеатре.
Цена: US $23.83 - 27.56
реклама
Смартфон Xiaomi Mi Note 10 6GB 128GB
Вашему вниманию предлагается, стильный, многофункциональный смартфон, с восьмиядерным процессором, с оперативной памятью 6ГБ, и встроенной памятью 128ГБ
Смартфон имеет сверхвысокий емкостный аккумулятор 5260мА/ч, функцию быстрой зарядки. В течение 65 минут смартфон заряжается на 100%.
Дисплей смартфона 6.5 дюйма, с разрешением 2340x1080 FHD +, HDR. Фронтальная камера 32МП, с поддержкой ультра широкоугольного видео, режима панорамы и сенсорного фокуса.
Цена: US $459.00 - 467.49
Гарнитура-наушники Xiaomi Bluetooth Youth Edition
Вашему вниманию предлагаются беспроводные, стильные гарнитура наушники Bluetooth 4,1, со встроенным микрофоном.
реклама
Наушники имеют стильный дизайн, объемное звучание и отличные прием и передачу звука.
Беспроводной диапазон до 10 метров. Благодаря этому устройству Вы всегда будете на связи и при этом заниматься делами.
Цена: US $16.19 - 51.42
рекламаПосмотреть товар.
Приглашаем посетить нашу группу ВК ALIEXPRESSO, где Вы сможете ознакомиться с наиболее популярными, полезными и интересными товарами с Алиэкспресс.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила