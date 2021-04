Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Джефф Каплан, который являлся директором Overwatch, сообщил в блоге Blizzard о своем уходе с должности. Джефф Каплан проработал в компании более 19 лет и после ухода написал следующее сообщение.

В данный момент компания Blizzard Entertaintment занята созданием проекта Overwatch 2, однако в этом проекте должность директора займет Аарон Келлер, который до этого занимал должность помощника директора. Новый директор утверждает, что работа над проектом проходят согласно штатному расписанию и добавил, что в скоро раскроет интересные новости о ходе работ.

Причин своего решения Джефф Каплан не называет. Предположительно это произошло из-за постоянно растущего влияния Activision на Blizzard. После его ухода с должности многие стали задаваться вопросом, что теперь будет с Overwatch 2, но большинство надеется, что проект не станет хуже оригинала.

Напомним Джефф Каплан начал сотрудничать с Blizzard еще в далеком 2002 году. Изначально он проводил QA-тестирование для Warcraft III и параллельно занимался разработкой различных элементов PvE в World of Warcraft. В команде MMORPG он также трудился над The Burning Crusade и Wrath of the Lich King. Спустя 7 лет он начал заниматься проектом Titan, который в последствие закрыли, а полученные наработки использовали в качестве основы в Overwatch.

