Цепная садовая пила

Это небольшая цепная пила, которая отлично подойдет для благоустройства любого сада или дворового пространства. Пила отлично справляется с небольшими ветками диаметром до 10 сантиметров, также к плюсам можно отнести то, что она работает от перезаряжаемого аккумулятора. В случае ели цепь затупится, ее всегда можно отдать на заточку или заказать новую.

US $6.34 - 42.14

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Зарядное устройство

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Фирма Baseus предлагает зарядное устройство с функцией быстрой зарядки. Данное устройство имеет три USB выхода. Максимальная выходная мощность устройства составляет 65W. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан более 12000 раз.

US $24.01 - 29.18

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Автомобильный держатель-зарядка

Хочу предложить вам еще одно зарядное устройство от фирмы Baseus для автомобиля. Данная модель зарядного устройства беспроводная и оснащена держателем для смартфона. Устройство фиксируется на торпеду автомобиля нескольким способами на ваш выбор. Также зарядка оснащена небольшой светодиодной подсветкой. В комплект входит кабель для питания и крепеж. Товар имеет много положительных отзывов у покупателей.

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US $24.99 - 29.99

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Чехол для дивана

Данная модель чехла предназначена для обычных и угловых диванов. В продаже имеются чехлы на 1-4 местные диваны. Продавец предлагает большой ассортимент цветовой гаммы. Чехлы изготовлены из качественного материала, который удобен в использовании и прост в чистке и стирке. Чехол защищает диван от внешнего износа и различных загрязнений. Изделие надолго сохранит практически любой диван в первозданном виде.

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US $10.84 - 22.00

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Электрическая зубная щетка

Электрическая зубная щетка от фирмы Seago станет хорошим решением для всей семьи. Щетка с автоматическим таймером, который настроен на чистку 2 минуты, как рекомендуют стоматологи. Пять режимов чистки обеспечат тщательный уход за зубами. Щетка изготовлена из качественного водонепроницаемого материала.

US $15.52 - 36.00

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Фонарик

Фонарик станет вам хорошим помощником в ночное время в домашних условиях или в походе. Данная модель фонарика имеет пять режимов свечения. Корпус фонаря изготовлен из качественного водонепроницаемого материала. В использовании фонарик прост и удобен. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $8.95 - 17.35

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Набор инструментов

Набор инструментов от фирмы DEKO станет хорошим выбором, для тех, кто делает все своими руками. На ваш выбор представлено несколько вариантов наборов с разными инструментами. Все ключевые инструменты изготовлены из кованой инструментальной стали, что обеспечивает прочность и долговечность инструмента. А для защиты от коррозии на инструмент нанесено хромированное покрытие. Все детали этих наборов надежно помещаются в прочный полимерный чемоданчик для хранения переноски.

US $20.77 - 92.54

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