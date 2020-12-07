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Дмитрий Рогозин в своем Twitter сделал пост и похвастался пистолетом-пулеметом, который производит одно из предприятий входящие в «Роскосмос».

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В видеоролике, который был приложен к посту в Twitter, демонстрируется новый травматический пистолетом-пулеметом под названием ПСТ-С «Капрал». Производством данного травматического пистолет-пулеметом занимается АО «Златмаш». В РФ планируют вооружить таким оружием ведомственную охрану, также пистолет-пулемет будет разрешен для ношения и использования в частных охранных организациях.

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Рогозин отмечает, что государственная корпорация «Роскосмос» производит не только космические технологии, но и много чего другого, включая энергетическое, медицинское лифтовое и другое оборудование.

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Напомним, в ноябре текущего года Рогозин в своем Facebook высказал свое мнение о «боевом» преимуществе отечественной корпорации в сравнении с NASA. Генеральный директор отметил, что «Роскосмос» занимается не только вопросами, связанными с МКС и программой по освоению луны, но также и поставками в армию передового ракетного вооружения стратегического назначения всех видов базирования.