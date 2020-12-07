Декоративная подсветка Nanoleaf

Это достаточно дорогая, но невероятно красивая декоративная подсветка, которая имеет интерактивные функции, к примеру, она может мерцать под музыку. Подсветка состоит из отдельных светодиодных блоков, из которых можно сложить любой рисунок. Подсветку можно быстро смонтировать на любой стене.

US $243.75

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Индикатор напряжения

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Индикатор напряжения станет вам хорошим помощником, если вы занимаетесь заменой или ремонтом электропроводки. Преимущество данной модели заключается в том, что она работает бесконтактным способом и безопасна. Инструмент очень легкий и удобный в работе, а также стоит отметить, что индикатор соответствует все международным стандартам качества и безопасности.

US $7.89 - 14.99

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Беспроводная колонка

Беспроводные колонки пользуются большой популярностью. Данная модель колонки имеет аккумулятор на 1200 мАч. Устройство работает в как в режиме колонки, так и в режиме fm-радио. Дальность беспроводной передачи данных по bluetooth составляет до 10 метров. Звук чистый и громкий. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений.

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US $16.05 - 17.95

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Коврик для мышки

Данная модель коврика продается в четырех размерах и имеет на себе в качестве декора рисунок в виде карты мира. Коврик имеет мягкую и плотную нескользящую основу, которая надежно удерживает коврик на столе. Также стоит сказать, что коврик имеет водоотталкивающую поверхность, это защитит изделие от случайно пролитых напитков. На данный товар оформлено почти 5000 заказов.

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US $2.71 - 16.00

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Беспроводная клавиатура

Беспроводная клавиатура особенно подходит для деловых поездок, а также для домашнего пользования. Она легкая, тонкая и портативная. Кнопки клавиатура приятные на ощупь. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан более 4300 раз. Клавиатура совместима со всеми популярными операционными системами, а к устройствам подключается при помощи технологии bluetooth. Товар приходит в хорошей качественной упаковке.

US $6.64 - 12.81

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Внешний аккумулятор

Данная модель внешнего аккумулятора является универсальной и имеет функцией быстрой зарядки. Внешний аккумулятор имеет 10000 мАч электроемкости. Для удобства на устройстве имеется три выхода. В продаже имеется только один черный цвет. Товар можно заказать со склада в РФ для более быстрой доставки.

US $13.75 - 15.47

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Светодиодная гирлянда

Данная модель светодиодных гирлянд станет хорошим решением для украшения домашнего интерьера на праздники. Товар пользуется большим покупательским спросом и на данный момент был заказан более 17500 раз. У данного продавца вы можете заказать гирлянду длиной от 2 до 10 метров, а также с разными источниками питания, к примеру, от бытовой электросети или батареек.

US $1.74 - 2.41

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Мужские перчатки

Данные мужские перчатки станут хорошим решением для зимы. Перчатки изготовлены из искусственной кожи. Данная модель перчаток отлично подойдет как для повседневной носки так для охоты, рыбалки, занятий зимними видами спорта. У продавца имеются все размеры, а также таблица, по которой вы можете выбрать свой размер.

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US $12.70 - 17.15

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