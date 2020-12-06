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Apple признала проблему с беспроводной зарядкой смартфонов iPhone 12

У нового смартфона iPhone 12 обнаружили проблемы связанные с беспроводной зарядкой.
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Клиенты компании Apple купившие новые iPhone 12 сообщают о проблемах, с которыми они столкнулись при зарядке смартфона беспроводным способом. 

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Проблема заключается в том, что беспроводная зарядка работает со сбоями, а некоторые пользователи сообщают, что зарядка иногда вообще произвольно отключается. 

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Эту проблему осветил автор ресурса 9to5Mac, который по его словам лично столкнулся с данной проблемой и начал искать отзывы на различных форумах от других пользователей. Автор обнаружил, что люди оставили множество негативных отзывов о схожей проблеме. 

Пользователи отмечают, что проблему можно решить перезагрузкой смартфона, однако такое решение носит временный характер и через некоторое время смартфон вновь возвращается к данной проблеме. 

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Также один из покупателей утверждает, что получил ответ от официального представителя компании Apple, который утверждает, что компания знает о вышесказанной проблеме и уже занимается решением данного вопроса. 

Скорее всего, проблема будет исчерпана при следующем обновлении операционной системы, однако точной информации на этот счет пока нет.  

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