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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: отвертки, гирлянды и многое другое

Здесь вы найдете популярные и качественные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание.
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Отвертки 

Данные отвертки изготовлены из качественных материалов, а у продавца есть несколько моделей, которые отличаются по размерам. Также есть несколько вариантов отверток, которые отличаются конструкцией рукоятки. Рабочая часть отвертки имеет два наконечника, которые можно менять местами при необходимости. 

US $1.93 - 5.43

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Беспроводные наушники

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А это беспроводные наушники, которые идеально подойдут для занятий спортом и повседневного использования. Данная модель имеет защиту от брызг и сенсорные кнопки, также устройство имеет низкий уровень энергопотребления. Звук в наушниках чистый и имеет высокие басы. Товар можно заказать со складов РФ.

US $13.49 - 14.84

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Гирлянда

Гирлянда в виде занавески станет хорошим украшением для дома к праздникам. Гирлянда имеет дистанционное управление. Продавец предлагает большой выбор цветовых решений, а также при покупке двух гирлянд продавец предоставляет дополнительную скидку. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан более 9800 раз.

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US $3.02 - 14.18

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Мужские часы

Часы уже давно стали неотъемлемой частью мужского гардероба. Данная модель часов с высококачественным дизайном циферблата и функцией отображения даты. Часы работают на базе кварцевого механизма, также имеют водонепроницаемый корпус. Ремешок изготовлен из нержавеющей стали, цвет которого можно выбрать при заказе. Данная модель часов отлично подойдет для подарка близкому человеку.

US $16.79 - 19.19

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Паяльная станция

Данная паяльная станция состоит из фена горячего воздуха и обычного паяльника. Модель имеет двойной цифровой ЖК-дисплей для отображения точной температуры. Паяльная станция имеет компактный дизайн и низкий уровень шума, а также функцию автоматического охлаждения для эффективного продления срока службы нагревательных элементов. Товар можно заказать со склада РФ.

US $21.99 - 49.49

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Набор инструментов для отделки салона

Хочу предложить вам высококачественный набор инструментов для автомобилиста. Набор изготовлен из качественного материала. У данного продавца имеется три варианта комплектации на ваш выбор. Данный набор отлично подойдет для работы по отделки или ремонту сало на автомобиля.

US $11.99 - 16.99

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Автомобильное пусковое устройство

Пусковое устройство станет хорошим помощников, если вы не можете с первого раза завести свое авто. При помощи данного устройства вы с легкостью заведет ваш автомобиль при температуре минус 20 градусов, если ваш стационарный аккумулятор разрядился. Емкость аккумулятора составляет 22000 мАч. Данное устройство отлично подойдет как для бензиновых транспортных средств, так и для дизельных. Устройство имеет хорошие отзывы у покупателей.

US $71.73 - 84.99

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Женские ботинки

И в заключение сегодняшней подборки хочу предложить вам повседневные женские ботинки. Данные ботинки изготовлены из замши снаружи и мехом внутри. У продавца имеются все популярные размеры и размерная сетка, по которой вы можете подобрать свой размер. Ботинки очень удобные и комфортные.

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US $41.90 - 46.90

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