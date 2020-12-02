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На некоторых PlayStation 5 стали появляться тёмные пятна

Пользователи PS5 обнаружили тёмные пятна на корпусе, но не знаю точных причин их появления.
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Портал GameRant обнародовал информацию и жалобы некоторых владельцев PS5, которые обратили внимание на то, что внешняя часть корпуса очень быстро покрывается черными пятнами. Одни владельцы смогли отмыть свои консоли, однако другим не помогают даже специальные моющие средства. 

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По мнению владельцев это связанно с мощным вентилятором охлаждения, установленным в консоли. Видимо вентилятор втягивает в себя все, включая продукты горения от ароматических свечей, которые горели у отдельно взятых владельцев. 

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Другие пользователи считают, что такой налет возникает в результате перегрева лицевой панели, панель меняет свой цвет и не подвергается очистке даже с использованием специальных моющих средств.  Данные пользователи в защиту своих аргументов приводят тот факт, что подобные пятна появляются не только снаружи, но и внутри, и нет следов пыли и грязи. 

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Также некоторые пользователи утверждают, что Sony выслало новые боковые панели, однако, официально компания пока никак не комментирует данную ситуацию, а явление не имеет массовый характер.

Напомним, что копания Sony не справляется со спросом на консоли, а продажи PS5 уже побили все рекорды.    

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