Зарядное устройство

Сегодня хочу начать свою подборку с беспроводного зарядного устройства от фирмы Essager. Данная модель зарядного устройства очень маленькая и компактная, но свои функции выполняет отлично. Устройство имеет функцию быстрой зарядки и входной мощностью в 15W. В комплект входит кабель для подключения устройства к зарядному блоку. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $4.89 - 8.99

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Светодиодная гирлянда

Данная гирлянда станет хорошим решением для украшения дома, приусадебного участка или офиса. Продавец предлагает гирлянды по 10, 20 и 50 метров и четыре варианта цветовых решений на ваш выбор. Гирлянда энергосберегающая и изготовлена из экологически чистых материалов. В товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $2.99 - 14.99

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Лазерный уровень

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Хочу предложить вам лазерный уровень от фирмы DEKO, которая зарекомендовала себя недорогими, но качественными инструментами. Данная модель лазерного уровня имеет, горизонтальный и вертикальный лазерный луч. Уровень устанавливает линию ярко зеленого цвета с минимальной погрешностью, а также имеется функция блокировки линии.

US $58.49 - 120.99

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Увеличитель для экрана смартфона

Данная модель увеличителя является универсальной и подходит для всех смартфонов. Увеличитель имеет простой и стильный дизайн и может стать хорошим подарком для ваших близких и родных людей. Данная модель устройства увеличивает экран смартфона в четыре раза, что избавит вас от дискомфорта и усталости при длительном фокусировании на маленьком экране.

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US $4.39 - 4.99

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Беспроводные наушники

Беспроводные наушники пользуются большой популярностью в наше время. Данная модель наушников хорошо сочетает в себе цену и качество. Данные наушники имеют цифровой дисплей и сенсорные кнопки. Наушники поддерживает все модели смартфонов, и сопрягаются с ними по bluetooth 5,0. Звук судя по отзывам чистый и сочный.

US $10.70 - 13.77

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Уплотнитель для ванной

Если вам быстро и качественно нужно замазать швы в ванной, на кухне тогда данная лента то, что нужно. Продавец предлагает уплотнитель в четырех цветах на ваш выбор и три варианта длины от 1 до 3 метров. В товаре хорошее сочетание цены и качества, На данный момент товар был заказан более 15000 раз.

US $2.15 - 4.38

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Потолочный светильник

Светодиодный потолочный светильник станет хорошим решением для гостиной, кухни, спальни. Данная модель светильника рассчитана на освещение от 5 до 20 квадратных метров. Модель проста в установке и эксплуатации. При заказе у данного продавца можно выбрать цвет корпуса и тип освещения. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $3.04 - 19.39

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