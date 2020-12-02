Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: зарядное устройство, гирлянда и другое

Всем привет, дорогие читатели. В данной публикации я собрала для вас полезные и интересные товары из Китайских магазинов. Хороших Вам покупок.
[ ] для раздела Блоги
+
3060 Ti - 8 видов в XPERT.RU
Ryzen 5950X - смотри ЦЕНУ
ASUS RX 6800 для сборки компа в Регарде

Зарядное устройство

Сегодня хочу начать свою подборку с беспроводного зарядного устройства от фирмы Essager. Данная модель зарядного устройства очень маленькая и компактная, но свои функции выполняет отлично. Устройство имеет функцию быстрой зарядки и входной мощностью в 15W. В комплект входит кабель для подключения устройства к зарядному блоку. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $4.89 - 8.99

реклама

Перейти в магазин 

Светодиодная гирлянда

Данная гирлянда станет хорошим решением для украшения дома, приусадебного участка или офиса. Продавец предлагает гирлянды по 10, 20 и 50 метров и четыре варианта цветовых решений на ваш выбор. Гирлянда энергосберегающая и изготовлена из экологически чистых материалов. В товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $2.99 - 14.99

Перейти в магазин

Лазерный уровень 

анонсы и реклама
RTX 3070 - дефицит кончился и цены пошли вниз
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Слив RTX 2080 S - cамая низкая цена за все время
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде

Хочу предложить вам лазерный уровень от фирмы DEKO, которая зарекомендовала себя недорогими, но качественными инструментами. Данная модель лазерного уровня имеет, горизонтальный и вертикальный лазерный луч. Уровень устанавливает линию ярко зеленого цвета с минимальной погрешностью, а также имеется функция блокировки линии.

US $58.49 - 120.99

Перейти в магазин 

Увеличитель для экрана смартфона

Данная модель увеличителя является универсальной и подходит для всех смартфонов. Увеличитель имеет простой и стильный дизайн и может стать хорошим подарком для ваших близких и родных людей.  Данная модель устройства увеличивает экран смартфона в четыре раза, что избавит вас от дискомфорта и усталости при длительном фокусировании на маленьком экране. 

реклама

US $4.39 - 4.99

Перейти в магазин 

Беспроводные наушники

Беспроводные наушники пользуются большой популярностью в наше время. Данная модель наушников хорошо сочетает в себе цену и качество. Данные наушники имеют цифровой дисплей и сенсорные кнопки. Наушники поддерживает все модели смартфонов, и сопрягаются с ними по bluetooth 5,0. Звук судя по отзывам чистый и сочный.

US $10.70 - 13.77 

Перейти в магазин 

Уплотнитель для ванной

Если вам быстро и качественно нужно замазать швы в ванной, на кухне тогда данная лента то, что нужно. Продавец предлагает уплотнитель в четырех цветах на ваш выбор и три варианта длины от 1 до 3 метров. В товаре хорошее сочетание цены и качества, На данный момент товар был заказан более 15000 раз.

US $2.15 - 4.38

Перейти в магазин 

Потолочный светильник

Светодиодный потолочный светильник станет хорошим решением для гостиной, кухни, спальни. Данная модель светильника рассчитана на освещение от 5 до 20 квадратных метров. Модель проста в установке и эксплуатации. При заказе у данного продавца можно выбрать цвет корпуса и тип освещения. Товар имеет европейский сертификат соответствия.

US $3.04 - 19.39

Перейти в магазин 

реклама




Смотрите также: 

Подарки со скидками до 50%


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress алиэкспресс aliexpress 2020 подборка товаров с aliexpress электроника с aliexpress подборка товаров из китая товары с aliexpress топ товаров с aliexpress товары с алиэкспресс топ товаров из китая
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
9
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
19
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
49
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
31
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B550 Phantom Gaming-ITX/ax
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Mafia Remastered
11
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
47
Обзор и тестирование процессорной СВО AeroCool Mirage L240
12
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP8 Pro
9

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 107
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
25 ноября 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2080 Super VS GeForce GTX 1080 Ti в связке с процессором Core i5-10400F
29 ноября 2020 47
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
1 декабря 2020 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
82
HUAWEI завершила жизненный цикл 20 актуальных смартфонов 2018-2019-х годов – названия и причины
16
Выясняем, выстоит ли флагман прошлого поколения Nvidia RTX 2080 Ti против Radeon RX 6800 - Benchmark
36
Palit представила в России видеокарты GeForce RTX 3060 Ti
15
Цена Core i7-10700KF опустилась до 285 долларов – самая низкая стоимость на Аmazon в Cyber Monday
15
Опубликованы качественные изображения OnePlus 9 Pro
7
Геймеры не спешат переходить на 10-12-ядерные процессоры, а 45% за 4-ядерниками – статистика Steam
64
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti можно было приобрести задолго до официального дебюта
5
Чипсет MediaTek MT6893 превзошел Snapdragon 865 в AnTuTu
6
Поставки консолей PlayStation 5 прекращаются до 2021 года - Hardwaretimes
28
Цена новой "бюджетной" видеокарты RTX 3060 Ti будет начинаться от 40 000 рублей
41
Дебют настольных CPU Intel 11-го поколения и плат на базе чипсета Z590 состоится в феврале — ITHome
50
GeForce RTX 3060 Ti бьёт Radeon RX 6800 и догоняет 6800 XT при активации RT и DLSS – TechPowerUp
38
Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro представлены в России – Snapdragon 865, 144-Гц дисплей и цена от 40 990р
3
Предполагаемый план выпуска процессоров Intel Core 11-го поколения указывает на их скорый дебют
16
Самостоятельная версия мультиплеера Red Dead Redemption 2 уже доступна для покупки
+
AMD увеличит количество игр с поддержкой трассировки лучей на Vulkan для видеокарт Radeon RX 6800/ХТ
11
В Red Dead Redemption 2 Online обнаружена секретная локация – инструкция и прямой телепорт в Мексику
2
Bitcoin практически побил рекордную отметку в цене за свою историю
19
Энтузиасты воспроизвели трейлер Cyberpunk 2077 на движке World of Warcraft
4

Популярные статьи

Муки установки Windows 10 и возвращение на Windows 7 на старых компьютерах на Core 2 Duo
29
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
49
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X Trio
19
10 самых захватывающих игр жанра экшен последних 10 лет
24
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
37
Деньги вперед: главные игры декабря 2020 года
9
Краткий обзор и тестирование в играх Red Faction - Guerrilla и Kingdoms of Amalur Reckoning
11
Тестирование четырех поколений процессоров в играх Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Wildlands
4
Кибернеделя в магазине KeysOff – Windows 10 Pro за $7,45 и скидки до 58% на ключи для ПО

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
18:07
У нас в ДНС версия от Palit стоит 42 тысячи, уже в наличии.
Сто к одному: названа рублёвая рекомендованная цена GeForce RTX 3060 Ti
Jack Reacher
17:57
Да нормально , для Intel эти архитектуры пилил Джим Келлер (отец ZEN) -ну это как создатель болезни запилил против них Вакцину зная ее слабые места,-победа неизбежна
Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
Shock Memes
17:57
Фоторежим както мешает этому? В том же рдр2 он был, и не помешал.
CD Projekt RED продемонстрировала работу продвинутого фоторежима в Cyberpunk 2077
SVG4K
17:57
Если он его порвет в ноутах стоимостью 300 тысяч, пускай, хаха. В каких продуктах реальных, которые будут в магазине, он его порвет ? В балалайках с RTX 3050 ?
AMD Ryzen 7 5800H получит 8 ядер с частотой от 3,2 ГГц и поддержку SMT
John Smith
17:56
Симулятор тостика еще
Xbox Series существенно уступают PlayStation 5 по неофициальной статистике 2 недели продаж
Ultimauser
17:56
Не рановато ли ты накатил, дружище?
Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
nubanoid
17:55
за 1 год 2 поколения выйдет?
Intel готовит самый большой архитектурный прорыв за 15 лет – выход 10-нм чипов Alder Lake в 2021
Roditch
17:54
Так их пока нет, только обещают.
Xbox Series существенно уступают PlayStation 5 по неофициальной статистике 2 недели продаж
Cyborg39rus
17:51
мне игра нужна сочная и интересная, а не фоторежим.
CD Projekt RED продемонстрировала работу продвинутого фоторежима в Cyberpunk 2077
KingWhiteRobar
17:51
Правильно будет "говноавтор и его говнокорпус")
Техобслуживание ПК на Ryzen 5 3600X - чистка, замена термопасты, последующий разгон и тестирование
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем