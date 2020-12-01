Зарядное устройство

Это зарядное устройство с тремя USB выходами, и с цифровым дисплеем. Устройство поддерживает функцию быстрой зарядки. Максимальная выходная мощность оставляет 30W. В товаре хорошее сочетание цены и качества. На данный момент товар был заказан более 23200 раз.

US $3.72

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Внешний аккумулятор

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Данная модель внешнего аккумулятора оснащена функцией быстрой зарядки, и имеет два USB выхода, которые совместимы с большим количеством устройств. Емкость батареи 10000 мАч. Модель небольшого размера и отлично подойдет для путешествий. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.

US $10.19 - 16.68

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Кухонные весы

Хочу предложить вам цифровые многофункциональные кухонные весы. Данная модель весов из нержавеющей стали и с LCD-дисплеем. Весы рассчитаны на 5 кг, источник питания два аккумулятора типа ААА. Весы точные и имеют отличный внешний вид, который впишется на любой кухне.

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US $10.87

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Светодиодная гирлянда

Данная модель светодиодной гирлянды станет хорошим украшением на Новый Год, как для дома, так и приусадебного участка, офиса. Продавец предлагает два варианта гирлянд с длиной 30 и 50 сантиметров. Гирлянды изготовлены в водонепроницаемом корпусе и могут работать в различных погодных условиях.

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US $7.77 - 9.21

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Прибор для измерения пульса и кислорода в крови

Данный прибор предназначен для измерения насыщения крови кислородом и пульса, как у взрослых, так и у детей. Данный прибор имеет четкий экран. Для использования прибора нужно открыть зонд, вставить палец и включить, через несколько секунд результаты измерений можно прочитать на экране. Питание прибор от двух батарей типа ААА, которые в комплект не входят.

US $5.37 - 7.82

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Сенсорный выключатель

Данная модель сенсорного выключателя отлично подойдет как для дома, так и для офиса. Изготовлен выключатель из качественного материала. Сенсорный выключатель также имеет пульт дистанционного управления. Управлять выключателем при помощи пульта ДУ можно на расстоянии до 100 метров. Товар имеет европейский сертификат соответствия и пользуется покупательским спросом, на данный момент товар был заказан более 1000 раз.

US $6.74 - 20.69

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Ботинки

Данная модель зимних ботинок отлично подойдет для повседневного ношения. В товаре хорошее сочетание цены и качества. Нужный вам размер вы сможете выбрать по таблице, которую предлагает продавец. Ботинки внутри имеют меховое покрытие, а наружный слой водоотталкивающий. В продаже имеется три цвета на ваш выбор.

US $19.00 - 24.96

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