Компьютерная мышь

Компьютерная мышка с USB кабелем и светодиодной многоцветной подсветкой станет хорошим выбором для игр и работы за ПК. Мышка оснащена удобными дополнительными кнопками в количестве шести штук, имеется регулировка чувствительности. А также на мышке установлено оригинальное рифленое колесико. Возможна доставка товара доставка со склада в РФ.

US $6.59 - 8.65

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Рюкзак Xiaomi

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Хочу предложить вам оригинальный рюкзак от фирмы Xiaomi. Данная модель рюкзака отлично подойдет, как для мужчин, так и женщин. В продаже имеется большое количество разных цветов. Изготовлен рюкзак из высококачественного водонепроницаемого материала. В рюкзаке имеется одно большое отделение, и один передний карман. Рюкзак небольшого размера, его емкость составляет 10 литров, однако этого достаточно, чтобы держать все необходимые вещи под рукой.

US $6.79 - 35.00

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Набор отверток

Хочу предложить вам универсальный набор инструментов для ремонта электроники, мелкой бытовой техники, смартфонов, планшетов и многого другого. Данный набор состоит из 112 различных насадок сюда также входит гибкий вал, который позволит работать с винтами в труднодоступных местах, изогнутый пинцет, присоски, три лопатки для вскрытия корпусов различной электроники. Все это поставляется в пластиковом кейсе. Набор легкий и удобный.

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US $12.49 - 13.94

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Цифровой штангенциркуль

Цифровой штангенциркуль станет хорошим помощником, если вам нужно измерить показания внутренних или наружных размеров с точностью до 0,001 миллиметра, Также инструмент можно использовать для измерений глубины. Данная модель штангенциркуля изготовлена из нержавеющей стали и имеет цифровой дисплей.

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US $4.20 - 12.47

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Светодиодный светильник

Светодиодные светильники уже давно стали отличным решением для освещения вашего дома или офиса. При заказе можно выбрать цвет корпуса и мощность светильника. Светильник изготовлен из высококачественного материала и является безопасным для человека. Дизайн светильника разработан специально для равномерного освещения помещения, а также в устройстве имеется беспроводная колонка.

US $38.08 - 110.69

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Дверной упор

Магнитный дверной упор это новое решение для фиксации дверного полотна, а также это хорошее решение для двустворчатых дверей. Изготовлен держатель из нержавеющей стали, он прочный и стойкий к ржавчине. Упор прост в установке и использовании, магнит достаточно сильный. Держатель поставляется с винтами, на случай если вы захотите прикрутить ограничитель к полу.

US $4.85 - 5.21

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Точилка для ножей

Данная модель точилки является универсальной и отлично подходит для всех типов ножей. Точилка имеет несколько ступеней заточки для довода лезвия ножа до максимальной остроты. Точилка пользуется покупательским спросом и на данный момент была заказана более 9000 раз.

US $5.93 - 8.63

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