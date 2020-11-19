Дисплей iPhone 12 признан лучшим в мире по мнению компании Display Mate
Компания Display Mate, которая занимается различными исследованиями признала, что экран нового смартфона Apple iPhone 12 является самым лучшим на ранке на данный момент.
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Представители компании заявили, что дисплей нового смартфона от Apple по ряду характеристик занимает первое место. Также стоит отметить, что в 2018 и 2019 годах лидерами на рынке были признаны также смартфоны от компании Apple. По результатам исследования iPhone 12 на данный момент стал первым по 11 параметром, из них стоит отметить Высочайшая абсолютная точность цветопередачи», «Самый высокий коэффициент контрастности», «Наивысшее видимое разрешение экрана».
Исходя из выше указанных параметров и многих других тестов, дисплей смартфона iPhone 12 получил самые высокие оценки и звание лучшего дисплея на рынке.
Напомним, что смартфон получил гибкий OLED-экран, который под действием защитного стекла остается монолитным. Также экран имеет высокое разрешение, которое позволяет максимально реалистично передать цвета и точность отображать различных деталей. Максимальная яркость дисплея составляет 800 нит или 1200 для HDR, контрастности составляет 2000000:1.
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