Товары с Aliexpress, по выгодной цене к распродаже 11.11: электробритва, проектор и другое
Мини проектор
Данная модель проектора воспроизводит видео с разрешением Full HD 1920х1080Р и может стать хорошим выбором для просмотра фильмов дома. Яркость проектора составляет 2800 люменов, что позволит вам наслаждаться видео с семьей и друзьями в любое время. Проектор имеет хорошую систему вентиляции, которая дает гарантию стабильности и продлит срока службы проектора.
US $65.44 - 98.78
Зарядное устройство
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Зарядное устройство имеет три USB выхода и является универсальным. Данная модель также имеет светодиодный дисплей, на котором всегда можно посмотреть ток зарядки, а также зарядный блок поддерживает функцию быстрой зарядки и имеет вилку европейского стандарта. В продаже имеется два цвета черный и белый.
US $3.49 - 4.16
Массажер для тела
Устали за рабочий день, а на массаж идти некогда, тогда массажный пистолет то что нужно. С данным массажером вы самостоятельно и эффективно сможете расслабить мышцы, восстановится после физических упражнений, спортивных травм, улучшить циркуляцию крови и улучшить общее здоровье мягких тканей. Массажер имеет шесть различных насадок, также устройство оснащено высококачественным двигателем. Данная модель имеет батарею с емкостью 2500 мАч, что обеспечит непрерывную работу до 6 часов, а также имеется светодиодный дисплей.
US $42.68 - 43.97
Скалка для выпечки
Скоро Новый год и Рождества, самые красивые праздники, а что может быть лучше приготовления к празднику. Данный валик для приготовления рождественских печений станет интересен не только взрослым, но и детям. Скалка изготовлена из экологически чистого дерева с нанесением рождественских рисунков. Инструментом легко и просто работать, а окончательный результат принесет радость всей семье. В продаже имеется два варианта скалок длиной 35 и 45 сантиметров.
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US $7.91 - 9.51
Электробритва Xiaomi
Электробритва имеет три набора независимо плавающих лезвий, что увеличивает площадь бритья. Данная модель имеет высокую мощность и низкий уровень шума, а также привлекательный внешний вид. Электробритва имеет удобный метод очистки, режущую головку можно мыть под проточной водой. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $13.64 - 27.41
Светящаяся насадка для крана
Хочу предложить вам светящуюся насадку для крана. Данная модель насадки проста в установке и использовании. Устройство имеет семь цветов свечения, которые меняются в зависимости от температуры воды. Устройство оснащено датчиком температуры и питается от силы проточной воды. В товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $1.27 - 2.39
Органайзер для кабелей
Чтобы на столе всегда был порядок, а все провода находились в одном месте, тогда вам нужен органайзер для кабелей. Данная модель легко и просто крепится к столу с помощью двухстороннего скотча. Материал, из которого изготовлен органайзер силикон. В продаже имеется большой выбор цветовой гаммы на ваш выбор. Товар пользуется спросом у покупателей и на данный момент был заказан 23200 раз.
US $1.22 - 3.26
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