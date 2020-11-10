Sony выходит на рынок дронов с брендом Airpeak
Компания Sony вчера 9 ноября анонсировала о старте нового проекта под названием Airpeak. Пока компания не многословна, однако некоторая информация на сегодняшний день имеется.
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Проект Airpeak, однозначно связан с дронами, однако на данный момент не понято, компания будет выпускать только камеры и сенсоры к ним или выпустит на рынок полноценные дроны, для конкуренции с ведущими компаниями в этой сфере.
В релизе Sony намекает, что их продукт будет нацелен как на бюджетный рынок, так и удовлетворит профессиональные сферы применения дорнов. Sony уверяет, что новый продукт поддержит творческий потенциал создателей видео на максимум.
Запуск проекта намечен на весну 2021 года, видимо ближе к этому времени компания даст больше подробностей об Airpeak. Сейчас можно посмотреть небольшой видео-тизер, который опубликован на официальном канале Sony на youtube.
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Напомним, что еще в начале этого года компания Sony подала несколько патентов на одну модель дрона. Таким образом третий в мире производитель камер начал работу по созданию своего собственного дрона. Дрон в патенте имеет небольшой размеры и складную конструкцию, а также оснащен камерой с функцией автофокусировки с распознанием глаз Sony Eye-AF. Исходя из патента дрон также будет оснащен функцией управления жестами, и многими другими современными технологиями.
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С полной версией патента можно ознакомится по ссылке.
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