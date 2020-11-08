Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание к распродаже 11.11: пылесос, обувь и другое
Ручной пылесос
Ручной пылесос станет вам хорошим помощником для уборки дома. Пылесос не занимает много места, он компактный. Данная модель пылесоса имеет одну основную функцию сухой уборки и справляется с ней отлично. Пылесос беспроводной, и на одной аккумуляторной зарядке работает 40 минут, емкость для сбора пыли составляет 2 литра. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан 7900 раз.
US $91.99
Отпариватель для одежды
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Хотите всегда выглядеть аккуратно и элегантно, тогда отпариватель для одежды то, что нужно. Данная модель устройства быстро нагревается за 15 секунд. Ручной отпариватель это отличное решение, как для дома, так и путешествий он компактный его емкость для воды составляет 280 миллилитров. Работает устройство от напряжения 220 V.Товар имеет европейский сертификат соответствия.
US $27.15 - 32.63
Зарядное устройство
Данная модель зарядного устройства беспроводная и имеет стильный внешний вид, которой отлично впишется на вашем рабочем столе. Зарядное устройство изготовлено из алюминиевого сплава и имеет светодиодный индикатор. Товар пользуется покупательским спросом и на данный момент был заказан более 15000 раз, а продавец имеет много положительных отзывов.
US $2.71 - 4.98
Магнитный конструктор
Магнитный конструктор станет хорошим подарком для детей. Все детали на конструкторе большие, что обезопасит ребенка и позволит легко собирать различные модели. Изготовлен конструктор из экологически чистого материала. Товар приходит в качественной упаковке и имеет положительные отзывы от покупателей.
US $9.52 - 40.32
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Водонепроницаемая наклейка на пол
Занимаетесь ремонтом ванной комнаты или кухни, тогда вам подойдет данная плитка. Данная плитка водонепроницаемая, нескользящая, устойчива к износу, а также легко и без труда устанавливается. Продавец предлагает большой ассортимент цветовых решений и три размера на ваш выбор.
US $4.63 - 23.20
Женская обувь
Женская обувь на плоской подошве станет хорошим решением для повседневного использования, а также отлично подойдет для занятия спортом. Обувь легка, верх изготовлен из ткани, подошва вулканизированная. В продаже имеются все размеры, и предлагается таблица, по которой вы выберете нужный вам размер. А также продавец предлагает пять вариантов цветовых решений. В товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $6.21 - 9.15
Распылитель воды для душа
Данный распылитель для душа с эффектом дождя станет хорошим выбором для вашей ванной комнаты. Изготовлен распылитель из пластика с хромированной поверхностью. Товар пользуется спросом у покупателей и имеет много положительных отзывом, на данный момент распылитель был заказан почти 20000 раз. В товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $2.97
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