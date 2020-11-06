Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание к распродаже 11.11: часы, наушники и другое
Беспроводные наушники
Данная модель беспроводных наушников обеспечивают качественный звук, а сенсорная кнопка поддерживает функции воспроизведения и паузы, а также легко обрабатывает телефонные звонки. Беспроводные наушники могут работать три часа на одной зарядке и восемнадцать часов с учетом заряда от кейса, что очень удобно при длительных путешествиях. Наушники ультра легкие по весу и удобные в использовании. На данный момент товар был заказан более 3600 раз, а продавец имеет рейтинг 4,8 из 5.
US $19.44 - 21.77
Автомобильный держатель для смартфона
реклама
Автомобильный держатель для смартфонов является универсальным. Изделие имеет хорошее соотношение цены и качества товара. Данная модель держателя проста и удобна в использовании, смартфон вставляется, а затем фиксируется при помощи специальных лапок. Изготовлен держатель из качественного пластика. На данный момент товар был заказан более 6220 раз.
US $4.37 - 6.12
Мужские часы
Часы уже давно стали неотъемлемой частью гардероба каждого мужчины. Данная модель фирменных часов является механической. Часы прошли испытание на прочность и водонепроницаемость. Ремешок на часах кожаны длиной и имеет длину в 22 сантиметра. Продавец предлагает несколько вариантов цветовых решений. Часы станут хорошим подарком вашим близким.
US $33.59
Нож для чистки овощей
Вы все еще чистите овощи простым ножом и тратите на это кучу времени, тогда данный товар то, что вам нужно. Данная модель специального ножа быстро и красиво нарежет овощи и фрукты. Этот специальный нож изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, изделие очень удобно в использовании, а также подходит для мытья в посудомоечной машине.
реклама
US $1.72 - 4.90
Гирлянда
Скоро новый год и светодиодная гирлянда станет хорошим решением для украшения дома. Продавец предлагает устройство в трех размерах и большой выбор цветовых решений на ваш вкус. Данная модель светодиодной гирлянды оснащена пультом дистанционного управления и имеет восемь режимов свечения.
US $4.87 - 8.35
Зонт
Для тех, кто еще не успел приобрести зонт, предлагаю отличную модель, которую можно заказать с быстрой доставкой со склада в РФ. Данный зон имеет невысокую цену и достаточно хорошее качество. Товар имеет почти 5000 продаж и много хороших отзывов. Также при заказе моно выбрать один из шести цветов изделия на ваш выбор.
US $12.66 - 14.96
Коврик для мышки
Коврик для мышки имеет большие размеры, и возможно, идеально подойдет для вашего рабочего стола, а также обеспечит большое пространство для движения мыши. Изготовлен коврик из противоскользящей резины. Данная модель коврика со светодиодной подсветкой, которая имеет 13 режимов свечения. В товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $8.91 - 24.08
реклама
Также напоминаю, что на Aliexpress 11.11 стартует самая большая распродажа года и уже сейчас можно добавлять товары в корзину для того что бы получить максимальные скидки в день распродажи. Также рекомендую подобрать купону по ссылке ниже, которые позволят дополнительно сэкономить.
Главная страница распродажи
Центр купоном
Коллекция промокодов
Смотрите также:
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила