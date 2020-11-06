Apple выпустила iOS 14.2 и iPadOS 14.2: исправили ошибки, внесли ряд дополнений
Сегодня компания Apple порадовала своих клиентов открытием предзаказов на iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, а также HomePod mini. Однако это не все хорошие новости, в Apple также анонсировали новые версии ОС для мобильных устройств.
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Разработчики Apple презентовали стабильную iOS 14.2 и iPadOS 14.2, в которые внесли большое количество небольших, но очень полезных и необходимых изменений. Помимо исправления имеющихся ошибок, разработчики добавили функцию Intercom, 100 новых эмодзи, а также обновили обои для рабочего стола.
Функция Intercom позволяет напрямую отправят голосовые сообщения на колонки HomePod и HomePod mini со всех устройств Apple.
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Обновление уже доступно для скачивания, и занимает 1 Гб памяти.
Напомним, что на сегодняшний день новые смартфоны по предзаказам могут приобрести жители 50-ти стран. Цена iPhone 12 mini стартует от 699 долларов, а старшая модель iPhone 12 Pro Max стартует от 1099 долларов.
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