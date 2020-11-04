Праздничный светильник

Скоро зима и самый сказочный праздник Новый год, поэтому данные светильники станут хорошим украшением для вашего дома, а также отличным подарком вашим близким и родным людям. У данного продавца вы сможете подобрать один из многих светильников на ваш выбор. Товар приходит в качественной упаковке, и пользуется покупательским спросом, на данный момент светильник был заказан более 2000 раз.

US $2.75 - 3.44

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Веб-камера

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Данная веб-камера для компьютера или ноутбука снимает с разрешением 1080Р, камера станет хорошим выбором, для работы на расстоянии или для дистанционного обучения. Камера имеет встроенный микрофон и USB-кабель длиной 120 сантиметров. В данной камере частота кадров при максимальном разрешении составляет 30 кадров в секунду, а угол обзора 70 градусов.

US $12.28

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Электрическая зубная щетка

Фирма Seago предлагает одну из лучших моделей среди электрических зубных щеток для всей семьи. Данная модель имеет комплект насадок из высококачественного нейлона. Эклектическая зубная щетка имеет таймер, который запрограммирован работать ровно 2 минуты, а также пять режимов работы. В комплект входит USB кабель и зарядное устройство.

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US $15.78 - 37.43

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Налобный фонарь

Данный налобный фонарь с регулируемыми ремнями имеет эргономичный дизайн. Фонарь компактный, простой в использовании и удобен в переноске. Данная модель фонаря имеет две независимые кнопки и шесть режимов освещения, что очень удобно при использовании в различных условиях. Устройство отлично подойдет для пеших прогулок, ночной рыбалки и других видов активного отдыха.

US $1.71 - 11.62

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Гирлянда

Данная гирлянда имеет отличный и необычный внешний вид. Все лампы и провода полностью водонепроницаемые, благодаря чему гирлянду можно использовать как на улице, так и дома. Одна гирлянда по вашему желанию может содержать от 25 до 50 ламп, также есть возможность отправки товара со склада в РФ.

US $14.38 - 31.31

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Термос

Что может быть лучше, чем чашка горячего чая или кофе на зимней прогулке, данный термос поможет долго сохранить температуру вашего напитка. Термос изготовлен из пищевого силикона полипропилена и нержавеющей стали. Данная модель имеет емкостью на 380 миллилитров, он проста в использовании и уходе. Продавец предлагает пять вариантов цветовых решений.

US $8.19

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Шнурки для обуви

Данные шнурки без завязок станут хорошим решением для детей, людей пожилого возраста, а также идеально подойдут для молодежи. Шнурок имеет длину 100 сантиметров, а также металлическую застежку, которая очень удобная в использовании. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. В комплект входит два шнурка и одна застежка.

US $0.80 - 1.04

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