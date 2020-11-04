Первые тесты спутникового интернета Starlink увенчались хорошими результатами
Пользователи, которые приняли участие в тестировании спутникового интернета от Starlink, поделились первыми своими впечатлениями.
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Итак, стоимость оборудования составляет 500 долларов в него входит антенна со специальной треногой источник питания, а также роутер и провода для подключения всего оборудования между собой.
Илон Маск отметил, что сейчас установка оборудования занимает всего пять минут, а в дальнейшем сократится всего до трех минут, также глава SpaceX отметить, что для установки оборудования не требуется никаких специальных знаний.
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Месячная стоимость обслуживания составляет 99 долларов. Это достаточно дорого, однако при хороших условиях пользователи получают скорость загрузки до 135 Мбит/с, а скорость отдачи составляет 21 Мбит/с. В условиях ухудшенного сигнала из-за погодных или каких либо других условий скорость может проседать до 46 Мбит/с, а скорость отдачи 15 Мбит/с. А вот максимальное значение в идеальных условиях составило 191,35 Мбит/с.
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Уже сейчас понятно, что интернет от Starlink станет хорошим конкурентам таким компаниям как Viasat и HugesNet, которые предоставляют интернет в США.
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