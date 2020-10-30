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Ноnor официально заявило о том, что запускает новое поколение фитнес-браслетов. Называться новые часы будет Honor Band 6. Данная модель часов будет оснащена большим дисплеем с узкой рамкой.

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Об этом сообщило информационное издание MyFixGuide. В данном анонсе сообщается, что новый браслет Honor Band 6 выйдет 3 ноября. Информации о технических характеристиках устройства пока нет. А цена примерно будет составлять от 30 до 40 долларов. В этом году компании выпустили много умных часов, однако все они имеют дисплеи не более 1 дюйма. Предполагается, большой экран в Honor Band 6 сделает использование часов более комфортным и удобным для потребителя. В 2018 году Honor первыми в мире оснастили свои часы АМОLED дисплеями. А сейчас в 2020 Honor выводит свои часы на новый уровень, добавив большой дисплей. Кстати, источник предложил, что на разных рынках часы могут быть предложены под разными брендами на одном как Honor Band 6, на другом как Huawei Band 6. Фитнес-браслеты уже давно вошли в нашу жизнь и стали очень популярными. И данная модель устройства станет хорошим конкурентом фитнес-браслетам от фирмы Xiaomi. До 3 ноября осталось совсем немного и скоро мы сами сможем убедиться в качестве новой модели Honor Band 6.