Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: зарядное устройство, смарт-часы и другое
Зарядное устройство
Зарядное устройство с тремя USB выходами является универсальным. Данная модель имеет функцию быстрой зарядки и цветной дисплей, на котором можно ток зарядки. Товар имеет европейский сертификат соответствия. Зарядное устройство пользуется спросом у покупателей, и на данный момент было заказано более 16000 раз.
US $3.99
Автомобильный держатель для телефона
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Автомобильный держатель для телефона являться универсальным. Данная модель имеет металлический кронштейн с возможностью поворота на 360 градусов. Держатель крепиться легко и просто на вентиляционное отверстие. В товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $4.76 - 6.73
Женские смарт-часы
Данные смарт-часы пользуются большой популярностью. Эта модель часов подсчитывает пройденные шаги, пульс, имеет режим бега, и подсчитывает сожженные калории. Приложение поддерживает синхронизацию данных с браслета, и сохранят записи в память телефона. Часы имеют сенсорный экран с диагональю 1,3 дюйма и IPS матрицу с разрешением 240*240 пикселей.
US $17.09 - 18.89
Увлажнитель воздуха
Это увлажнитель воздуха с емкостью на 300 миллилитров, он рассчитан на площадь до 10 квадратных метров. Корпус увлажнитель изготовлен из древесины. Продавец предлагает два варианта темное дерево и светлое. Увлажнитель воздуха прост в использовании, работает тихо и обеспечивает вас чистым и здоровым увлажненным воздухом. Также увлажнитель меняет цвет свечения, что придает помещению хорошую атмосферу. Приходит товар в надежной упаковке, а данный продавец имеет отличные отзывы.
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US $9.20 - 12.10
Камера наружного наблюдения
Камеры наружного наблюдения стали очень популярными и пользуются большим покупательским спросом. Например, данная модель на сегодняшнее время была заказана более 24950 раз. Камера снимает с разрешением 1080 Р, корпус изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемыми и имеет защиту от солнца и пыли. Камера имеет возможность поворота на 270 градусов и наклоном на 90 градусов. Камера оснащена микрофоном и динамиком.
US $22.38 - 47.80
Чехлы для автомобильных сидений
Данные чехлы для автомобильных сидений являются универсальными и идеально защитят ваши сидения от повреждений и надолго сохранят их внешний вид. Чехлы изготовлены из качественного материала и удобны в использовании и стирке. Возможна доставка со складов в РФ.
US $12.99 - 25.99
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