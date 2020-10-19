Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: перчатки, светильник и многое другое
Всем привет, дорогие читатели. В данной публикации я собрала для вас полезные и интересные товары из Китайских магазинов. Хороших Вам покупок.
Насадка-пила для болгарки
Сегодня хочу начать свою подборку с насадки для болгарки. Данная модель является универсальной. В комплект входит набор кронштейнов для пилы, которые подходят для болгарок с разным диаметром посадочного круга. Изделие изготовлена из качественного материала, длина цепи на пиле составляет 82 сантиметра, а толщина 4,7 миллиметра, что очень удобно при работе. Товар пользуется спросом у покупателей и на данный момент был заказан более 2700 раз.
US $6.40 - 19.98
Настольный светильник
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Фирма Baseus предлагает светодиодный настольный светильник для компьютера. Светильник легко и просто крепиться на монитор компьютер, не занимает место на рабочем столе, при этом имеет отличное освещение. Настольный светильник изготовлен из качественного материала, корпус алюминиевый. Товар имеет европейский сертификат соответствия.
US $24.92 - 30.73
Селфи-палка
Селфи-палка отличное решение для тех, кто любит все снимать. Данная модель совместима с большинством видов смартфонов, также изделие можно использовать как высокопрочный штатив. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества. Селфи-палка небольшого размера и в сложенном состоянии она имеет всего 180 миллиметров длины, что очень удобно для путешествий.
US $7.49
Мужские перчатки
Мужские перчатки из натуральной кожи, станут хорошим выбором для зимы. Продавец предлагает три варианта размеров, а вот цвет выбрать нельзя, перчатки продаются только в черном цвете. Перчатки сшиты очень качественно все швы ровные. У данного продавца также можно заказать и шарф к перчаткам. Товар имеет много положительных отзывов.
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US $10.12 - 20.30
Уличный светильник
Светодиодный светильник на солнечных батареях отлично подойдет для улицы, он имеет водонепроницаемый корпус. Светильник легко и просто устанавливается, термостойкий, энергосберегающий, прочный. Данная модель светильника имеет возможность поворот на 180 градусов. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $12.02 - 18.80
Кухонные весы
Кухонные весы станут вам хорошим помощником на кухне, вы всегда с точностью сможете взвесить нужное количество продуктов. Данная модель весов из нержавеющей стали, и имеет легко читаемый светодиодный дисплей. Весы идеально подходят как для сухих продуктов, так и для жидкостей. Цифровые кухонные весы имеют низкое потребление энергии.
US $11.97 - 13.97
Стельки с подогревом
Данная модель стелек с подогревом отлично подходит для любых видов обуви. Толщина стельки 4 мл. Посылка включает в себя одну пару стелек и USB кабель. Стельки отлично подойдут для зимних прогулок, рыбалки. В данном товаре хорошее сочетание цены и качества.
US $4.74
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